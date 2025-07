Globo muda horários das novelas nesta quarta-feira (16); confira

A Globo alterou os horários das exibições das novelas nesta quarta-feira (16) por causa da rodada do Campeonato Brasileiro; veja a mudança

A TV Globo alterou o horário de exibição das novelas nesta quarta-feira, 16 , por causa do futebol. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro irá ao ar às 21h20, por isso, a grade de programação da emissora precisou passar por ajustes.

Que horas começa as novelas hoje?

A novela Êta Mundo Melhor! vai ao ar às 18h05. Já Dona de Mim será exibida às 19h15. O Jornal Nacional começará às 20h e em seguida, às 20h35, o público poderá acompanhar Vale Tudo.

Já na quinta-feira, 17, e sexta-feira, 18, a grade de programação da emissora seguirá o horário normal: Êta Mundo Melhor! às 18h25, Dona de Mim às 19h40; o Jornal Nacional às 20h30 e Vale Tudo às 21h20.

Heleninha invade jantar de Ivan e flagra o marido com Raquel

A paranoia de Heleninha (Paolla Oliveira) atingirá novos níveis no remake de Vale Tudo. Após invadir o celular do marido e ativar a localização em tempo real sem que ele soubesse, a pintora irá atrás de Ivan (Renato Góes) e o surpreenderá em pleno jantar ao lado de Raquel (Taís Araujo). A cena tensa marca mais um capítulo da crise conjugal entre o casal, que vem se deteriorando diante do ciúme descontrolado e da proximidade crescente entre o empresário e a ex-namorada.

A desconfiança de Heleninha sobre uma possível recaída de Ivan com Raquel a leva a cruzar uma linha perigosa: a artista plástica, sem o conhecimento do marido, ativa o recurso de localização em tempo real no celular dele. A cada movimento do empresário, ela acompanha tudo — o que, para ela, representa "segurança", mas, na prática, só aprofunda sua ansiedade.

Quando Ivan não atende suas ligações durante a noite, a angústia explode. "Tá acontecendo alguma coisa", desabafa ela, desesperada. Celina (Malu Galli), sempre racional, tenta acalmar a sobrinha. "Daqui a pouco ele vê a sua ligação e te retorna." Mas Heleninha ignora o conselho e decide agir por conta própria. Saiba mais!

