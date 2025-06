Globo cancela reprise do último capítulo de Garota do Momento; saiba o motivo

A TV Globo mudou a grade de programação deste sábado, 28, e não exibirá a reprise do último capítulo da novela 'Garota do Momento'

A TV Globo realizou uma nova alteração em sua grade de programa por conta das transmissões dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com isso, a novela Garota do Momento foi afetada.

O último capítulo do folhetim será exibido nesta sexta-feira, 27, mas não será reprisado no sábado, 28. Quem perder a exibição na TV, terá que assistir no Globoplay.

Vale lembrar que a emissora não transmitirá nenhum jogo na sexta-feira, então, a novela será exibida no seu horário normal, às 18h20 . Já no sábado, será exibido o jogo entre Palmeiras e Botafogo, às 12h40, e mais tarde terá Benfica e Chelsea, às 16h45. Caso não tenha prorrogação, a partida se encerra às 19h05.

Esta não é a primeira vez que a Globo não reprisa o último capítulo de uma novela. Em 2003, a reprise da novela Sabor da Paixão foi substituída pela final do Campeonato Paulista. Como não tinha Globoplay na época, quem perdeu o capítulo não teve como ver depois o que aconteceu. Já Volta por Cima (2024) e Duas Caras (2007) tiveram o último capítulo exibido no sábado, então não tiveram reprises de seus últimos capítulos.

Carol Castro valoriza amor de Clarice pelas filhas em Garota do Momento

A reta final da novela Garota do Momento, que chega ao fim nesta sexta-feira (27), tem levantado debates intensos sobre os vínculos de afeto, maternidade e identidade. No centro da trama, Clarice, interpretada por Carol Castro, se viu dividida entre duas filhas: Beatriz (Duda Santos), sua filha biológica, e Bia (Maisa Silva), criada como sua filha durante 16 anos. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, a atriz faz uma defesa contundente da personagem, abordando a complexidade emocional de Clarice e os julgamentos do público. Confira!

