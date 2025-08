Globo anuncia novela com Ana Paula Arósio como substituta de História de Amor

A Globo bateu o martelo e decidiu qual novela vai substituir História de Amor (1995) na faixa edição especial. Saiba qual

A Globo bateu o martelo e decidiu qual novela vai substituir História de Amor (1995) na faixa edição especial. Nesta quarta-feira, 13, a emissora anunciou que Terra Nostra (1999) volta à televisão a partir de setembro.

"Esse novelão foi um sucesso há 25 anos e é perfeito pra gente pegar a nossa comfort food e assistir à nossa comfort novela no meio da tarde. Já me sinto pronta pra ver essa abertura icônica todos os dias depois do Jornal Hoje", escreveu a emissora em uma publicação nas redes sociais.

Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Quem nunca assistiu e até mesmo quem já assistiu , vale a pena assistir, é um novelão. Ótima escolha!", falou um. "A angústia que essa abertura me causava, não tá escrito", recordou outro. "Assisti quando era pequena", disse outra pessoa.

Qual é a história de Terra Nostra?

Exibida originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, a trama escrita por Benedito Ruy Barbosa acompanha a saga da imigração italiana no Brasil no final do século 19, tendo como pano de fundo o romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). O casal se conhece durante a travessia de navio rumo ao Brasil, mas se separam na hora do desembarque e seguem destinos diferentes.

Longe de seu grande amor, Matteo consegue trabalho na colheita de café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes). Lá, entra em conflito com o patrão ao liderar um movimento por melhores condições de trabalho. Apesar do embate, acaba aceitando se casar com Rosana (Carolina Kasting), filha do fazendeiro.

Enquanto isso, Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), grande amigo de seu pai, que prosperou em solo brasileiro, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. No entanto, quando finalmente consegue localizá-lo, descobre que ele já está casado.

