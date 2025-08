Globo altera horários das novelas neste sábado (2); confira

A TV Globo alterou os horários das novelas Êta Mundo Melhor! e Dona de Mim por causa da final da Copa América Feminina entre Brasil e Colômbia

Mudança na programação! As novelas Êta Mundo Melhor! e Dona de Mim, da TV Globo, serão exibidas em horários diferentes neste sábado, 2.

É que a emissora vai transmitir a grande final da Copa América Feminina entre Brasil e Colômbia, às 18h (de Brasília). O jogo será em Quito, no Equador, no Estádio Casa Blanca, da LDU.

Excepcionalmente hoje, Êta Mundo Melhor! começará mais cedo, às 17h10. Já Dona de Mim vai ao ar após a partida, às 20h05. O Jornal Nacional está previsto para começar às 20h45 e Vale Tudo às 21h20.

Vale lembrar que a Seleção Brasileira Feminina vai em busca do nono título da Copa América, e tentará manter a hegemonia continental, oito títulos conquistados (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022) e apenas um vice-campeonato (2006), quando a Argentina levantou a taça do torneio. Já a Colômbia vai em busca do título inédito e acumula três vice-campeonatos (2010, 2014 e 2022). Na última edição da competição, elas perderam de 1 a 0 para a equipe brasileira.

Com a presença na final, as seleções também asseguraram vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Já a Argentina, Uruguai e Paraguai vão disputar em 2027 o Pan-Americano em Lima, no Peru.

Veja o resumo dos capítulos das novelas de hoje (2/8):

Êta Mundo Melhor! - Samir pede perdão por ter atrapalhado o galanteio de Candinho. Pressionada por Zulma, Felícia confessa que Samir fugiu para visitar Candinho. Zenaide resgata Samir na casa de Cadinho. Zenaide sugere que Zulma ateie fogo à escola para se livrar de Estela. Celso afirma que está ao lado de Estela. Cunegundes é humilhada por Maria Divina e sua família. Tamires se insinua para Asdrúbal e afasta o professor de Margarida. Francine contrata Mirtes. Olímpia sai com Lauro e vê Sônia no dancing. Zenaide chantageia Celso, e Candinho questiona a conversa dos dois.

Dona de Mim - Vanderson estranha a falta de notícias de Abel, e Sofia se desespera. Jaques e Tânia ficam sabendo de um grave acidente. Jaques tenta incriminar Vanderson. Leo pede que Kami avise a Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Samuel e Filipa não conseguem falar com Abel. Vanderson liga para Samuel. Jaques se insinua para Filipa. Rosa sonha com Abel. Jaques ameaça Vanderson, que parte deixando Sofia sozinha. Leo e Marlon encontram Sofia. Vanderson se junta a Jaques, Ricardo e Tânia. Sofia questiona Samuel sobre Abel. Vanderson jura vingança contra Jaques.

Vale Tudo - Heleninha fica arrasada diante de Ivan. Tiago avisa a Marco Aurélio que decidiu cursar Economia para se tornar independente financeiramente da família. Marco Aurélio se incomoda com a admiração de Mário Sérgio por Leila. Renato se surpreende ao saber do interesse de Solange em ser mãe por meio de produção independente. Ivan conta a Raquel que seu casamento com Heleninha acabou. Afonso avisa a Odete e Celina que está preocupado com Heleninha. Sardinha flagra Fátima e César juntos no apart hotel. Odete comenta com Walter que Ivan precisa voltar para Heleninha. Odete procura Raquel.

