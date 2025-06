Giselle Batista reencontra atores de Cheias de Charme ao gravar Dona de Mim

A atriz Giselle Batista grava participação especial em Dona de Mim, da Globo, ao lado de Ricardo Tozzi e Claudia Abreu

A atriz Giselle Batista está com novidade em sua carreira! Ela gravou uma participação especial na novela Dona de Mim, trama das 7 da Globo, e teve a oportunidade de reencontrar dois atores com quem contracenou na época de Cheias de Charme. Em conversa com a CARAS Brasil, ela contou sobre o novo projeto.

Giselle interpretou uma influenciadora digital e teve a chance de voltar a contracenar com o ator Ricardo Tozzi e a atriz Claudia Abreu. "Foi uma delícia e me senti super bem recebida. Participar numa novela que já está rolando é sempre um desafio, mas com amigos tudo fica mais fácil. A Claudia eu não encontrava fazia tempo, o Tozzi vira e mexe encontro em São Paulo, cidade que moro atualmente. Foi um reencontro de Cheias de Charme, amoroso e leve. Espero que o público se divirta também", disse ela.

Então, a estrela contou mais sobre o que o público pode estar de sua nova personagem. "A Yra é uma personagem comum de achar nos dias de hoje, meio influencer, com aquela agilidade das redes sociais. Sempre conectada e disposta a fazer um reality do próprio dia a dia. Está cheio de Yras por aí. A melhor preparação é viver e observar", afirmou.

Ao ser questionada se queria fazer mais trabalhos na Globo, a atriz confirmou: "Sim, muito! E não só lá. O que me move são bons trabalhos, bom elenco, desafios. Como lindamente canta Milton Nascimento: “Todo artista tem que que ir aonde o povo está”. As vezes pode parecer fácil se tornar atriz, mas requer muita preparação e estudo, além do desafio de permanecer décadas vivendo da arte no país. Sou muito grata pelo meu trabalho e certa de que não me faltarão boas oportunidades".

Por fim, Giselle Batista listou os trabalhos que estão agitando o seu ano de 2025. "Lancei no início deste ano a nova temporada de verão do canal GiMi, meu canal no YouTube com a minha irmã gêmea Michelle Batista. Tivemos convidados mais que especiais (Ana Hikari, Nathalia Dill, Samuel de Assis, David Junior, Jaffar Bambirra, Vitória Strada, Fernanda Nobre, Pedro Nercessian). Venho colhendo bons frutos como apresentadora e é muito especial ter um programa só nosso. Nossa curadoria, nosso roteiro, nossos interesses. Tem sido incrível. E, paralelo a isso, fiz um curta que deve ser lançado esse ano (Favela Amarela, direção de Thiago Magalhães e Nicolas Lobato) e estou filmando essa semana ‘O Mundo da Lua’, da Tv Cultura. Feliz e honrada em participar de um projeto tão importante que marcou uma geração. Sem contar que estou fazendo esse projeto com a Michelle dessa vez. Estamos juntas como gêmeas na série também. Tem muita gente que sempre pede que a gente trabalhe juntas, acho que vão gostar", finalizou.

