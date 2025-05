Garota do Momento: Saiba como Topete descobre que é irmão de Ana Maria

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Topete fica em choque e toma atitude radical ao descobrir que é irmão de Ana Maria

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Topete (Gabriel Milane) vai surpreender com sua atitude ao descobrir que é o irmão de Ana Maria (Rebeca Carvalho). Saiba como será:

Nas cenas, Topete vai sofrer um acidente de lambreta. Ele estará fugindo dos amigos ao perder uma aposta e se distrai ao ver uma mulher bonita. Com isso, ele perde o equilíbrio e bate a lambreta. Por causa do acidente, ele será levado ao hospital e ficará em observação.

Sozinho no hospital, ele recebe a visita de Ana Maria, que passa a cuidar dele. Em uma conversa, Topete desabafa ao dizer que ninguém da família está ao lado dele. Então, Ana Maria decide contar a verdade. Ela diz que é meia-irmã dele, já que os dois possuem o mesmo pai: Orlando (Philipp Lavra).

Ana Maria conta que Orlando abandonou Iolanda (Carla Cristina Cardoso) quando ela ainda estava grávida e nunca a ajuda a criar a filha. Topete fica em choque com a revelação, mas logo fica feliz ao descobrir que tem uma irmã. Porém, Orlando fica furioso ao descobrir que Ana Maria contou a verdade e tenta agredi-la, mas Topete reage para proteger a irmã e decide ir morar com ela na pensão.

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 19 a 24 de maio:

Capítulo 168 - Segunda-feira, 19 de maio

Beatriz, Beto e Zélia comemoram quando a polícia encontra o cordão de Valéria. Ronaldo desiste de viajar com Camila. Bia vibra ao saber que Ronaldo ficou no Brasil. Arlete confirma para a polícia que o cordão é de Valéria. Beto revela a Lígia toda a verdade sobre Clarice. Teresa ajuda Alfonso com sua mudança. Jacira descobre que Talía está no Brasil. Basílio se vinga de Maristela por tê-lo deixado uma noite na prisão. Edu consegue um segundo emprego. Topete sofre um acidente. Talía chega à casa de Teresa. A polícia confirma para Arlete a morte de Valéria.

Capítulo 169 - Terça-feira, 20 de maio

Clarice e Beatriz revelam a história de Valéria e Bia para Arlete. Jacira se preocupa com a presença de Talía. Beto sugere minar a confiança dos Alencar por meio de matérias difamatórias nos jornais. Zélia pressiona Basílio a escolher seu lado na guerra contra os Alencar. Ana Maria visita Topete no hospital. Basílio estrela o comercial do novo produto da Perfumaria Carioca. Arlete confronta Juliano e Maristela sobre o assassinato de Valéria.

Capítulo 170 - Quarta-feira, 21 de maio

Juliano e Maristela tentam se defender de Arlete. Topete confronta Orlando sobre Ana Maria. Maristela descobre que suas joias foram roubadas. Edu confessa a Guto que está trabalhando em dois empregos. Bia desconfia da presença de Arlete em uma conversa com Clarice. Topete interrompe uma discussão entre Orlando e Ana Maria. Talía revela que Alfredo e Alfonso são gêmeos. Sob um pseudônimo, Beto publica uma matéria sobre uma falcatrua da Perfumaria Carioca. Clarice vai à delegacia depor sobre a morte de Valéria.

Capítulo 171 - Quinta-feira, 22 de maio

O delegado pede que Clarice confirme sua verdadeira identidade à polícia. Topete se desentende com Orlando. Juliano agride Beto. Arlete depõe sobre Valéria na delegacia. Basílio retoma sua procura pelo colar Mystique. Eugênia encontra o documento de identidade original de Clarice. Talía provoca Jacira. Edu comete erros no trabalho. Juliano depõe sobre a morte de Valéria, e acusa Clarice de tê-la assassinado.

Capítulo 172 - Sexta-feira, 23 de maio

Bia passa mal. Ernesto anuncia à família Alencar que o estado de Bia é grave, e ela precisará de cirurgia. Maristela, Juliano e Clarice se desesperam. Alfonso e Teresa declaram sua paixão. Jacira pede que Eugênia fique alerta a Talía. Zélia confessa a Orlando que não é irmã de Clarice. Bia diz a Beto que tem medo de não resistir. Arlete repreende as atitudes de Zélia para se vingar dos Alencar. Teresa assume seu namoro com Alfonso. Talía assedia Sérgio. Topete decide começar a trabalhar. Clarice e Juliano sofrem com o início da operação de Bia.

Capítulo 173 - Sábado, 24 de maio

Todos se preocupam com Bia. Talía diz a Jacira que voltará para o México. Topete enfrenta Orlando e rejeita o flerte de uma menina. Maristela se irrita com o sucesso de Basílio. Juliano tenta mais uma vez se reaproximar de Clarice. Celeste descobre que Edu tem dois empregos. Basílio entrega o dossiê contra os Alencar para Zélia. Eugênia e Jacira salvam Teresa da armadilha de Talía. Raimundo oferece um apartamento a Edu e Celeste. Todos sofrem com a falta de notícias de Bia. Talía é presa. Laurentino chega para anunciar o fim da cirurgia de Bia.

