Garota do Momento: Saiba como Bia descobre quem são seus pais biológicos

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Bia fica abalada ao descobrir a verdade sobre sua origem ao descobrir que é Isabel

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Bia (Maisa Silva) vai descobrir quem são os seus pais biológicos. O impacto será tão grande que ela vai parar no hospital!

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Bia vai descobrir que é filha de Juliano (Fábio Assunção) e Valéria (Julia Stockler) durante um momento tenso com Clarice (Carol Castro). A mãe adotiva da jovem vai desabafar em um acerto de contas na trama e Bia ficará desestabilizada.

Tanto que Bia se sente traída e passa mal. Ela é levada ao hospital para ser socorrida por causa do problema cardíaco. Este momento da revelação vai marcar uma fase de revelações em Garota do Momento, já que Clarice vai enfrentar Juliano e Maristela (Lilia Cabral) sobre as várias mentiras que eles contaram ao longo dos anos.

Vale lembrar que, na história de Garota do Momento, Bia é Isabel, filha de Juliano e Valéria, e foi dada para ser criada por Clarice quando ela perdeu a memória em um acidente ao ver o marido matando a ex-namorada. Então, Clarice criou Bia achando que ela era sua filha, Beatriz (Duda Santos).

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 29 de abril a 03 de maio:

Capítulo 151 - Terça-feira, 29 de abril

Juliano afirma que Clarice é criminosa. Bia confronta Beatriz. Eugênia alerta Guto sobre a descoberta de Topete. Clarice desabafa com Teresa e pede que a amiga guarde seu documento. Maristela convoca uma nova sessão de avaliação de sua saúde mental. Juliano se preocupa com o afastamento de Clarice. Basílio consegue as provas de que a Perfumaria Carioca sabotou o novo produto. Zélia revela sua história a Clarice. Bia interrompe a reunião de Raimundo.

Capítulo 152 - Quarta-feira, 30 de abril

Beatriz é sincera com Fred. Zélia e Clarice se unem contra os Alencar. Fred revela que já sabia da acusação a Beatriz pelo roubo do colar. Beatriz leva Fred até o Gente Fina. Clarice conta a Beatriz e Glorinha sobre a possibilidade de ter tirado a vida de Valéria. Clarice questiona Juliano sobre o corpo de Valéria. Sérgio e Jacira reatam o namoro. Lígia descobre uma infestação de insetos na boate, e Celeste afirma que a mãe ficará em sua casa. Zélia desconfia da morte de Geraldo e confronta Alcina. Clarice afirma a Juliano que queimou seu documento original. Basílio chantageia Maristela. Zélia confirma que Geraldo não morreu.

Capítulo 153 - Quinta-feira, 1 de maio

Basílio afirma que aceita que Maristela retome a presidência da empresa, desde que não desfaça o casamento entre os dois. Maristela deduz que Basílio e Zélia são comparsas. Zélia garante a Clarice que descobrirá o paradeiro de Geraldo. Fred sugere que as fotos da campanha de sua marca sejam feitas no Gente Fina. Raimundo e Lígia discutem durante o almoço. Zélia confronta Pereira sobre o suposto corpo de Geraldo. Maristela revela a Juliano o motivo de manter seu casamento com Basílio. Lígia e Raimundo se beijam.

Capítulo 154 - Sexta-feira, 2 de maio

Beto insiste para se casar com Beatriz. Beto desabafa com Ulisses. Maristela confronta Zélia. Teresa leva Clarice a uma sessão de hipnose. Zélia se revolta contra Basílio. Fred aprova as fotos de Beto para sua campanha. Beto toma uma decisão e pede o apoio de Raimundo. Anita e Jacira estreiam seu novo programa. Maristela ameaça Clarice, após descobrir que foi Arlete quem costurou o vestido de noiva de Bia. Beto desfaz seu noivado com Bia. Zélia encontra Geraldo.

Capítulo 155 - Sábado, 3 de maio

Zélia exige que Geraldo revele onde está o corpo de Valéria. Clarice tem uma nova lembrançå sobre o dia da morte de Valéria, e pede ajuda a Teresa. Ronaldo e Celeste flagram Lígia e Raimundo juntos. Alfredo aprova os chocolates feitos por Alfonso. Fred leva turistas para conhecer o clube Gente Fina. Clarice constata que Juliano e Maristela podem afastá-la de Bia, a menos que a menina se case. Alfredo sente ciúmes do sucesso de Alfonso. Beto aceita se casar com Bia.

