Garota do Momento: Morte na novela! Maristela comete crime

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Maristela comete um crime inacreditável para esconder segredo da família

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, mais um personagem vai morrer por causa dos segredos da família Alencar. Desta vez, Maristela (Lilia Cabral) vai assassinar um rival para evitar que a verdade venha à tona.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Maristela vai matar Geraldo (Bruno Lourenço Fernandes). Ela marca um encontro com o homem para dar dinheiro em troca do silêncio dele e por ele contar para a polícia que foi Clarice (Carol Castro) quem matou Valéria (Julia Stockler). Quando ele está prestes a sair da sede da perfumaria, o público descobre que ela tinha outros planos para o rival.

Geraldo entra em um elevador que estava em manutenção e sofre um acidente. A cabine despenca com o homem, que morre na hora. De longe, Maristela fica em silêncio e deixa claro para o público que foi um plano dela para ele morrer.

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 7 a 10 de maio:

Capítulo 158 - Quarta-feira, 7 de maio

Beatriz e Basílio invadem a mansão à procura de Clarice. Zélia garante a Teresa que descobrirá o paradeiro de Clarice. Maristela se irrita quando Bia garante que ficará na casa de Beto. Astrid confronta Zélia sobre a permanência de Celeste na Magnifique. Lígia defende Celeste de Zélia. Beatriz e Teresa pedem ajuda a Gregório para resgatar Clarice. Lígia conhece Camila. Bia se entristece com o comportamento de Beto. Gregório manipula Pimenta e entra no quarto de Clarice.

Capítulo 159 - Quinta-feira, 8 de maio

Gregório pede que Clarice tenha paciência para deixar a clínica. Celeste teme ir à escola e sofrer retaliações. Maristela tenta disfarçar para Miranda a presença e Basílio em sua casa. Beatriz, Beto, Gregório e Teresa pensam em como resgatar Clarice. Alfredo tenta descobrir os pontos fracos de Alfonso. Zélia tenta vender as joias de Clarice. Basílio arma para que a sociedade saiba detalhes de seu casamento com Maristela. Eugênia e Bia defendem Celeste dos ataques das amigas. Juliano e Maristela descobrem que Geraldo está vivo. Gregório consegue infiltrar Beatriz na clínica psiquiátrica onde Clarice está internada.

Capítulo 160 - Sexta-feira, 9 de maio

Beatriz engana Pimenta e invade o quarto de Clarice. Maristela faz uma aliança com Geraldo. Maristela se desespera ao ser rechaçada por suas amigas. Camila afirma a Ronaldo que deseja apenas se divertir. Raimundo propõe que Celeste e Edu se casem em cerimônia religiosa. Geraldo desaparece. Jacira pede que Alfonso se afaste de Teresa. Bia sente ciúmes de Ronaldo com Camila. Beatriz prepara-se para tirar Clarice da clínica psiquiátrica.

Capítulo 161 - Sábado, 10 de maio

Gregório consegue tirar Clarice da clínica. Maristela ameaça Miranda e suas demais amigas da alta sociedade. Bia arma contra Camila, por ciúmes de Ronaldo. Alfonso confessa a Alfredo que é seu irmão. Na casa de Teresa, Clarice se preocupa com a situação de Beatriz. Basílio e Beto preparam-se para resgatar Beatriz da clínica. Vera e Lígia arrumam Celeste para seu casamento com Edu. Nelson observa de longe a cerimônia de Edu e Celeste. Juliano procura Clarice.