Galã global morreu aos 42 anos em acidente aéreo

No ar em Quatro Por Quatro, um galã global morreu aos 42 anos de forma trágica: um grave acidente aéreo. Saiba mais detalhes

Quatro por Quatroestá no ar pelo Globoplay Novelas e traz rostos saudosos para as telinhas. Entre estes, um galã acabou morrendo jovem em um acidente trágico aos 42 anos em 2000. Trata-se do ator Rômulo Arantes, o professor Pedrão da obra.

Carreira de sucesso

Rômulo Duncan Arantes Junior foi nadador, cantor e ator. Ele participou de um campeonato mundial de Berlim em 1978, ganhando medalha de bronze; cinco jogo panamericanos, onde recebeu uma medalha de prata em San Juan, no ano de 1979. Na Universíada, competiu quatro vezes e recebeu ouro em 1977.

Ele começou a atuação em passos leves, conciliando com a sua carreira como nadador. O primeiro trabalho foi em 1981, em Brilhante. Fez parte de A Gata Comeu, Corpo a Corpo, Paraiso e mais. Rômulo se consagrou como galã e fez parte da primeira versão de Pantanal, em 1990, como Levi.

Em Quatro Por Quatro, o seu personagem era casado com Clarice (Françoise Forton), mas acaba se apaixonando por uma das suas alunas da turma de educação física. Seu último papel na televisão foi uma participação no Zorra Total, em 2000.

Rômulo gravou um disco (Alma de Peão) em 1998. No cinema, fez quatro filmes, entre eles Blame It On Rio (1984) e Leila Diniz (1987).

Morte trágica

O ator embarcou em um ultraleve (modelo de avião) em 10 de junho, dois dias antes de fazer 43 anos. Fatalmente, a aeronave acabou sofrendo um acidente e o ator não resistiu. O co-piloto também morreu. O fato noticiado é de que o avião sofreu com uma pane pouco após decolar. Rômulo deixou a viúva, a empresária Valéria Braga e o seu filho e ator Rômulo Arantes Neto.

