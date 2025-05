Gabriela Duarte relembra experiência de atuar com a mãe em ‘Por Amor’: ‘Não é fácil’

A atriz Gabriela Duarte divide os bastidores com a mãe, Regina Duarte, durante as gravações da novela ‘Por Amor’, em 1997

Mãe e filha na vida real e também na novela! Gabriela Duarte, de 51 anos, recorda os bastidores de Por Amor, exibida pela TV Globo em 1997. Na trama, ela teve a oportunidade de contracenar com sua mãe, Regina Duarte, que interpreta o mesmo laço familiar de mãe e filha.

A atriz comentou sobre a relação que sempre teve com sua mãe e como isso se refletiu no trabalho conjunto na novela. "Acho que a gente sempre acreditou na força dessa relação. Na cumplicidade, no quanto a gente se conhecia, mãe e filha, e tal", afirmou ela durante o podcast Novelão.

Gabriela refletiu sobre os desafios de atuar ao lado de sua mãe e falou sobre as questões pessoais envolvidas. “É complicado, sim, a gente sabe que não é fácil. Tem toda uma questão aí de identidade, que eu vim trabalhar ao longo da vida” .

“Mas tem também a questão de ter esse apoio mesmo, de estar muito confortável trabalhando do lado de uma pessoa que você confia tanto” , completou.

A artista compartilhou que, durante as gravações da novela, a rotina intensa demandava muito esforço e estreitava ainda mais sua relação com a mãe. "A gente fazia tudo juntas. No início da novela, aquela coisa de Veneza, a gente acordava às 4h30 da manhã para pegar os primeiros raios de sol. A gente começava a gravar 6h da manhã e ia até 21h da noite. Então tinha horas que a gente queria se matar. Tinha muitas brigas”, pontuou.

Confira o que Gabriela Duarte revelou durante o podcast:

Elogios de atuação

Regina Duarte, de 78 anos, é dona de uma das carreiras mais respeitadas na história da teledramaturgia brasileira e, provando que talento vem de família, Gabriela Duarte, de 51 anos, filha da atriz, também conquistou um lugar de destaque no meio artístico. Em entrevista à CARAS Brasil, ela exalta a trajetória da herdeira: "Talento é uma coisa que nasce com a pessoa".

"Eu tenho três filhos, dois homens e uma mulher, que é a Gabriela. Todos os espetáculos de teatro que eu fiz, todas as vezes que eu tive oportunidade de levar eles para assistirem uma gravação de televisão, sempre eu notei que o interesse deles durava cinco minutos", relembra.

Leia também: Atores da novela 'Por Amor' se reencontram. Veja o quanto eles mudaram