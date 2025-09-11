Gabriel Sanches sobre Breno em Dona de Mim: 'Eu consigo entendê-lo'

Breno na novela Dona de Mim, Gabriel Sanches refletiu sobre representatividade e falou sobre seu espaço na novela para a CARAS Brasil

Gabriel Sanches vive um novo papel intenso na carreira: Breno em Dona de Mim. Na trama de Rosane Svartman, ele tem um romance com Caco (Pedro Alves) e entrou na nova fase do personagem, trazendo representatividade para a faixa das 19h. Em conversa com a CARAS Brasil, o ator falou sobre a importância de seu personagem e spoilers do que vem por aí.

Breno ganhou mais espaço em Dona de Mim, inclusive com a chegada de cenas mais afetivas. Como foi pra você construir esse personagem que mistura firmeza profissional com uma vida pessoal tão cheia de nuances?

"Essa é uma pergunta muito interessante mesmo, que abre espaço pra muita reflexão sobre a construção desse personagem e os resultados do meu trabalho na tela! No caso do Breno, vejo sua realidade da seguinte forma: um homem gay, de quase 40 anos, nos anos 2025, que passou por um contexto histórico que acompanhei. Consigo identificar essa realidade sem precisar me afastar muito. Esse homem segue enfrentando uma sociedade que não quer saber de seus afetos, sua intimidade. Uma sociedade - e com isso falo de parentes, familiares, colegas de escola, de profissão, professores, etc. - que pode tolerar um homem gay desde que ele se comporte de forma aceitável e adequada aos padrões heteronormativos que um homem deve corresponder. São várias balizas de conduta para delimitar o espaço que um corpo gay pode ocupar. Muita coisa melhorou de 20 anos atrás, quando eu era um jovem, saindo da adolescência, mas é preciso considerar que ainda é tudo muito difícil para um corpo LGBT+, quantas novelas são protagonizadas por personagens LGBT+? "

Vikki Marie Page

"O Breno é um homem branco de classe média, aspirante a conseguir um lugar ao sol na sua profissão e joga com as ferramentas que tem, ele faz o jogo político-social que precisa ser feito no trabalho e corresponde às expectativas da visão da empresa e trabalha muito. Ele não pode se dar ao luxo de apenas ser ele mesmo, se expressar livremente. Ele precisa se adaptar, se adequar, não pode fazer as coisas como ele acredita. O impulso do Breno é dar luz aos problemas que envolvem a chegada dela ali. Aconteceu isso na coleção da Felipa desde o começo, ele se opõe a tudo, defende a tradição da empresa, a visão do Abel, da Rosa. Eu não faria igual, provavelmente, tenho outras ferramentas emocionais, terapia em dia, e uma vivência que trouxe para mim muito mais estofo para conseguir ser quem sou sem (tanto) medo. Mas eu consigo entendê-lo e criar uma lógica para ele que é plausível, coerente e, principalmente, defensável do ponto de vista dele, por mais que seja uma ética questionável de outro ponto de vista."

Léo Rosario/TV Globo

O público vai conhecer mais do relacionamento entre Breno e Caco nos próximos capítulos. O que você pode nos contar sobre esse casal e como tem sido a recepção nas ruas e nas redes sociais?

"De tudo o que vi, o que mais aparece são comentários perguntando “onde está o casal Breno e Caco?” Estamos fazendo cenas que evidenciam o carinho, a parceria e o afeto que eles têm. Vai ser difícil a rasteira emocional que o Breno vai levar. Um misto de decepção, uma certa traição, mentira, vai ser babado!"

Além do sucesso na novela, você já está prestes a lançar o terceiro álbum da sua banda. Como equilibra esse lado musical com o trabalho na TV e o que podemos esperar desse novo projeto?

"Nesse primeiro momento da novela, com isso quero dizer, preparação, início das gravações, até o primeiro mês de exibição, tudo é muito intenso, precisei deixar as decisões da dupla nas mãos do Alessandro Brandão, meu parceiro de trabalho nessa empreitada musical. Durante o mês de julho, fiz os primeiros ensaios e em agosto entrei em estúdio para as gravações. Este terceiro álbum vai repetir um critério do “Minhas Mulheres Tristes”, nosso mais recente lançamento, com um repertório de músicas que fizeram sucesso em vozes femininas. Esse é um ponto importante para nós, as mulheres que são e sempre foram nossas maiores inspirações. Nesse terceiro álbum vamos regravar canções surpreendentes para o público, clássicos do brega, do sertanejo, até da jovem guarda, que agora virão também com uma roupagem atual, e posso dizer, até mais comercial que nos trabalhos anteriores."

