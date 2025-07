Flávia Alessandra mostra bastidores ao se despedir de Êta Mundo Melhor!: 'Honrada'

A atriz Flávia Alessandra compartilhou registros dos bastidores de Êta Mundo Melhor! e se despediu de sua personagem, Sandra

Flávia Alessandra usou as redes sociais para de despedir de Sandra, sua personagem em Êta Mundo Melhor!, da Globo. A atriz aceitou fazer uma participação na novela de Walcyr Carrasco quase dez anos após conquistar o público com a vilã em Êta Mundo Bom!.

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira, 14, a personagem se despediu da novela após fugir da cadeia coma a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão). Flávia, então, compartilhou alguns registros dos bastidores em seu perfil no Instagram e falou sobre poder reviver Sandra.

"Fechando essa linda história com gosto de quero mais… e como foi gostoso reviver nossa Sandra ao lado desse elenco tão especial!!", confessou a famosa, que completou: "Me despeço orgulhosa e honrada por tudo o que criamos! Walcyr Carrasco e Amora Mautner, obrigada por todo o trabalho de maestria feito por vocês. Esse reconhecimento é nosso", finalizou o texto.

Os internautas exaltaram a participação da atriz. "Você brilhou", disse uma seguidora. "Maravilhosa, perfeita, que atriz! Que casal, você e Eriberto. Obrigada!", escreveu outra. "Flávia, você é gigante", afirmou uma fã. "Orgulho demais, você como sempre arrasa!", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra comenta atual fase no casamento com Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra abriu o jogo sobre a atual fase de seu casamento com o apresentador Otaviano Costa. Casados há 18 anos, os dois estão morando em cidades diferentes por causa do trabalho e precisaram ajustar a dinâmica da relação para tornar o afastamento algo leve.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a atriz falou sobre o desafio de morar em outra cidade durante parte da semana. "Otaviano seguiu o coração e voltou a apresentar, algo que ele estava com saudade. É o que ele ama e faz lindamente. Sabíamos que seria desafiador. Três dias fora de casa é difícil. Entendemos o quanto sentimos falta um do outro, não só como casal, mas também as meninas e a casa. Somos muito unidos, ele está ajustando a dinâmica. Quando voltarmos das férias, ele tentará não ficar tanto tempo fora. Acho que vai dar certo", ela contou. Saiba mais!

