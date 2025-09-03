Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou ator consagrado e se casou com famosa

A novela Terra Nostra voltou ao ar na TV Globo na faixa vespertina Edição Especial. Relembre quem interpretou o filho dos protagonistas

A novela Terra Nostra voltou ao ar na TV Globo nesta segunda-feira, 1, na faixa vespertina Edição Especial. O sucesso de Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, acompanha a história de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Fruto desse romance, nasce Francesquinho, papel interpretado por Nicolas Prattes, hoje com 28 anos.

Na época, Nicolas tinha apenas 3 anos e participou do último capítulo da novela quando se encontra com a mãe em um orfanato. Após o folhetim, o ator seguiu carreira na TV. Seu primeiro papel de destaque foi em Malhação (2015). Depois disso, emendou trabalhos em produções como Rock Story (2016), O Tempo Não Para (2018), Éramos Seis (2019), Todas as Flores (2022) e Fuzuê (2023).

Recentemente, interpretou o protagonista Rudá em Mania de Você (2024). Na vida pessoal, o ator é casado com a apresentadora Sabrina Sato. Os dois oficializaram a união no dia 10 de janeiro, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. Eles estão juntos desde o início de 2024.

Em 2024, durante participação no Caldeirão com Mion, o ator relembrou sua estreia na TV. "Sou eu! Mais de 20 anos atrás, eu tinha uns 3 anos de idade. Esse é o último capítulo de Terra Nostra. E tem uma curiosidade: nesse dia eu tinha saído pra brincar pelos Estúdios Globo e sentei num formigueiro, daquela formiga vermelha, quente. Minha avó estava comigo, cuidando de mim. Ela tirou toda minha roupa, eu estava todo picado, ela me levou pro camarim, eu estava aos prantos. Eu lembro dessa sensação, um bando de gente preocupado", detalhou.

"Foram me acalmando, todo mundo foi muito legal. E aí foi essa cena linda, especial, de uma novela que marcou uma geração e uma das grandes novelas da nossa teledramaturgia. Foi um prazer fazer!", complementou.

O que acontece com o filho de Giuliana e Matteo na novela?

No folhetim, os dois jovens italianos que se apaixonam durante a viagem de navio ao Brasil, mas são separados pelo destino ao desembarcarem. Com isso, Giuliana é acolhida pelo imigrante Francesco Maglianno (Raul Cortez), grande amigo de seu pai. Mas a jovem enfrenta o desprezo da esposa dele, Janete (Ângela Vieira), que se revolta ao descobrir que o filho, Marco Antônio (Marcello Antony), está apaixonado pela imigrante.

Ao longo da trama, Giuliana descobre que está grávida de Matteo, e Marco Antônio decide assumir a paternidade da criança. No entanto, Janete não aceita a ideia de ter um neto bastardo e manda desaparecer com o bebê logo após o parto. Após descobrir que o filho está vivo, a protagonista se separa do marido, rompe com a família e inicia a busca pelo filho perdido.

Após enfrentarem inúmeros obstáculos, Giuliana e Matteo finalmente ficam juntos. No último capítulo, a italiana reencontra o filho em um orfanato.

Veja também: Só saudade: relembre os atores da novela Terra Nostra já morreram