Fernanda Botelho é 'promovida' em Vale Tudo e vira cúmplice de Maria de Fátima

Em entrevista para a CARAS, atriz Fernanda Botelho conta que sua personagem é 'promovida' a espiã de Maria de Fátima e promete causar na trama

A atriz Fernanda Botelho está no remake de Vale Tudo como Marina, a funcionária da mansão da família Roitman . Até então a cozinheira estava mais quieta, apenas soltando alguns comentários sobre os luxos da família, contudo, nos próximos capítulos, ela promete aparecer mais e até se tornar uma comparsa de Maria de Fátima (Bella Campos).

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Fernanda Botelho comentou sobre sua personagem ser "promovida" e se tornar uma cúmplice da alpinista social . Nos últimos capítulos, a filha de Raquel (Taís Araujo) pediu o contato de Marina, fingindo que gostaria de uma receita, contudo, isso é apenas mais um plano da vilã para conquistar Afonso (Humberto Carrão).

"O público já percebeu que minha personagem é dada a uma fofoca, né?! Esse passarinho já contou muitas coisas que acontecem na mansão para Lucimar, sua vizinha. Pelo visto, Fátima também já reparou nisso e vai pedir Marina para ajudá-la a ficar com Afonso. Minha personagem então promete ser “promovida” de fofoqueira à informante. Vamos ver no que vai dar", disse.

Fernanda Botelho ainda deu um pequeno spoiler para a CARAS. "O spoiler é que Marina agora será uma aliada com quem Maria de Fátima poderá contar para alcançar seus planos de se tornar membro da família Roitman. Não posso dar detalhes de como isso vai se dar, mas posso adiantar que a cozinheira vai se empenhar na função e se mostrar uma excelente aprendiz da mocinha ambiciosa de Foz do Iguaçu", declarou sobre se tornar uma informante para Maria de Fátima.

Marina vai aprontar com a família Roitman em Vale Tudo?

Fernanda Botelho ainda contou se sua personagem vai aprontar algo mais para a família Roitman. Afinal, a funcionária vive jogando críticas para alguns costumes luxuosos da família. "Diferente de Eugênio, Marina não tem um envolvimento afetivo com os patrões e isso faz com que ela os veja com mais distanciamento. Ela é inteligente, observadora e percebe as entrelinhas do que é dito na casa, os acontecimentos, os comportamentos de cada um. Suas críticas, a princípio, são inofensivas", disse.

"Não creio que ela queira mal à família Roitman, mas ela tem consciência de que trabalha em um lugar de gente com muito dinheiro e poder. Dependendo da proposta, ela pode querer sair ganhando mais" , deixou em aberto uma possível trama da empregada.

Leia também:Conheça Fernanda Botelho, a atriz que vive a funcionária dos Roitman em Vale Tudo