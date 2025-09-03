Família de novela quase ganhou sitcom; descubra qual

A família Sardinha, presente em Da Cor Do Pecado que foi ao ar em 2004, fez sucesso com o público e quase ganhou um programa próprio; saiba mais

No ar em 2004, Da Cor do Pecado, que era transmitida pela Rede Globo, foi sucesso total com o público. A novela marcou a estreia de João Emanuel Carneiro na dramaturgia e garantiu o prêmio de Autor Revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) para o seu criador.

Com supervisão de texto de Silvio de Abreu, direção de Paulo Silvestrini e Maria de Médicis e direção geral de Denise Saraceni, a trama segue o romance inter-racial entre a feirante Preta, interpretada por Taís Araújo, e Paco, vivido por Reynaldo Gianecchini, filho do milionário Afonso Lambertini (Lima Duarte). O casal é parte de um triângulo amoroso com Bárbara (Giovanna Antonelli).

O trio de protagonistas, apesar do fenômeno, não foram os únicos a caírem nas graças do público. Em uma trama paralela, o núcleo da Família Sardinha roubou a cena e o coração dos telespectadores com todo seu humor e confusão garantida.

Formada por Edilásia, a Mamuska, interpretada por Rosi Campos, e seus filhos Apolo (Reynaldo Gianecchini), Ulisses (Leonardo Brício), Thor (Cauã Reymond), Dionísio (Pedro Neschling) e Abelardo (Caio Blat). A família é reconhecida e respeitada por seu estilo peculiar de lutar, desenvolvido pelos antepassados do patriarca e reverenciado campeão, Napoleão Sardinha interpretado por Jamil Hamdan.

A matriarca cria os filhos com o objetivo de que se tornem grandes lutadores, com a exceção é Abelardo que, para desgosto da mãe, sonha em ser maquiador. Para cumprir sua missão, a família realiza exercícios diários e possui uma alimentação completamente natural, além de tomarem uma sopa mágica que proporciona uma grande força, cuja receita é guardada a sete chaves por Edilásia.

O grupo aumenta com a chegada da paqueradora Tina, interpretada por Karina Bacchi e, em seguida, o surfista Frazão (Sidney Magal), que assim como a família Sardinha, domina as artes marciais e acaba despertando o amor de Edilásia. O trio de irmãs Bazaróv, composto pelas lutadoras Greta (Samara Felippo), Nieta (Fernanda Paes Leme) e Natasha (Tarciana Saad), também se juntam à família.

A fama e o sucesso da família criada por Carneiro fez com que os personagem ultrapassassem o limite da novela e a emissora discutisse a possibilidade dos Sardinha ganharem um sitcom, no mesmo estilo do popular programa A Grande Família.

O autor do folhetim ficou responsável por encaminhar proposta à direção da Globo. Na época, foi reportado pela imprensa que ele considerava seguir o mesmo caminho de Bem Amado, que teve a novela transformada em série, ou de Mário Fofoca (Luis Gustavo), de Elas por Elas (1982), que ganhou seriado só para ele e foi revivido em filme.

