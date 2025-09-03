CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Família de novela quase ganhou sitcom; descubra qual
Novelas / NÃO ROLOU!

Família de novela quase ganhou sitcom; descubra qual

A família Sardinha, presente em Da Cor Do Pecado que foi ao ar em 2004, fez sucesso com o público e quase ganhou um programa próprio; saiba mais

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 03/09/2025, às 07h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
A Família Sardinha, sucesso em Da Cor Do Pecado, quase ganhou o próprio programa; entenda tudo - Foto: Gianne Carvalho/Globo
A Família Sardinha, sucesso em Da Cor Do Pecado, quase ganhou o próprio programa; entenda tudo - Foto: Gianne Carvalho/Globo

No ar em 2004, Da Cor do Pecado, que era transmitida pela Rede Globo, foi sucesso total com o público. A novela marcou a estreia de João Emanuel Carneiro na dramaturgia e garantiu o prêmio de Autor Revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) para o seu criador.

Com supervisão de texto de Silvio de Abreu, direção de Paulo Silvestrini e Maria de Médicis e direção geral de Denise Saraceni, a trama segue o romance inter-racial entre a feirante Preta, interpretada por Taís Araújo, e Paco, vivido por Reynaldo Gianecchini, filho do milionário Afonso Lambertini (Lima Duarte). O casal é parte de um triângulo amoroso com Bárbara (Giovanna Antonelli).

O trio de protagonistas, apesar do fenômeno, não foram os únicos a caírem nas graças do público. Em uma trama paralela, o núcleo da Família Sardinha roubou a cena e o coração dos telespectadores com todo seu humor e confusão garantida.

Formada por Edilásia, a Mamuska, interpretada por Rosi Campos, e seus filhos Apolo (Reynaldo Gianecchini), Ulisses (Leonardo Brício), Thor (Cauã Reymond), Dionísio (Pedro Neschling) e Abelardo (Caio Blat). A família é reconhecida e respeitada por seu estilo peculiar de lutar, desenvolvido pelos antepassados do patriarca  e reverenciado campeão, Napoleão Sardinha interpretado por Jamil Hamdan.

A matriarca cria os filhos com o objetivo de que se tornem grandes lutadores, com a exceção é Abelardo que, para desgosto da mãe, sonha em ser maquiador. Para cumprir sua missão, a família realiza exercícios diários e possui uma alimentação completamente natural, além de tomarem uma sopa mágica que proporciona uma grande força, cuja receita é guardada a sete chaves por Edilásia.

O grupo aumenta com a chegada da paqueradora Tina, interpretada por Karina Bacchi e, em seguida, o surfista Frazão (Sidney Magal), que assim como a família Sardinha, domina as artes marciais e acaba despertando o amor de Edilásia. O trio de irmãs Bazaróv, composto pelas lutadoras Greta (Samara Felippo), Nieta (Fernanda Paes Leme) e Natasha (Tarciana Saad), também se juntam à família.

A fama e o sucesso da família criada por Carneiro fez com que os personagem ultrapassassem o limite da novela e a emissora discutisse a possibilidade dos Sardinha ganharem um sitcom, no mesmo estilo do popular programa A Grande Família.

O autor do folhetim ficou responsável por encaminhar proposta à direção da Globo. Na época, foi reportado pela imprensa que ele considerava seguir o mesmo caminho de Bem Amado, que teve a novela transformada em série, ou de Mário Fofoca (Luis Gustavo), de Elas por Elas (1982), que ganhou seriado só para ele e foi revivido em filme.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NO INSTAGRAM:

Leia também: Elenco de novela teve aula de cantora sobre cultura maranhense; Descubra qual

Da cor do pecadositcomFamília Sardinha

Leia também

reprise

Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em Terra Nostra, 1999 - Foto: Jorge Baumann/Globo

Atriz de Terra Nostra saiu do Brasil e leva vida discreta; veja por onde anda

Eita!

Personagem perturbará a vida de Odete - Reprodução/Globo

Vale Tudo: A chantagista que vai virar a vida de Odete de cabeça para baixo

LUTO

Veterano de Terra Nostra morreu após sofrer mal súbito - Reprodução/Globo

Veterano da Globo morreu após mal súbito aos 75 anos; saiba quem

Erro na cena

Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Vale Tudo: Erro grave em cena deixa os fãs em choque

Próximos capítulos

Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale Tudo - Foto: Globo / Divulgação

Vale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será

Bastidores

Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Humberto Carrão aparece careca em cena de Vale Tudo

Últimas notícias

Beatriz Reis e Alane DiasPor que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias se afastaram após o reality show?
William BonnerRelembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional
Luciano HuckLuciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'
Personagem perturbará a vida de OdeteVale Tudo: A chantagista que vai virar a vida de Odete de cabeça para baixo
Virginia Fonseca com seus amigos no início da EurotripQuem é quem na viagem de Virginia Fonseca? Ela foi para a Europa só com amigos
Veterano de Terra Nostra morreu após sofrer mal súbitoVeterano da Globo morreu após mal súbito aos 75 anos; saiba quem
Calita Franciele e Amado BatistaEsposa de Amado Batista revela gesto romântico do cantor: 'Saibam escolher'
Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Erro grave em cena deixa os fãs em choque
Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale TudoVale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será
Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale TudoVai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade