Fábio Assunção diz não acompanhar comentários de ‘Garota do Momento’ nas redes: ‘Não Acompanho’

O ator Fábio Assunção revela que não acompanha as opiniões nas redes sociais sobre a novela em que interpreta o vilão Juliano; saiba detalhes!

Fábio Assunção, de 53 anos, comentou que não costuma acompanhar os comentários sobre a novela Garota do Momento, exibida pela TV Globo. Na reta final, a trama se tornou um sucesso nas redes sociais, com os atores do elenco interagindo com os fãs e compartilhando bastidores das gravações.

O intérprete do vilão Juliano comentou sobre sua relação com a repercussão da novela: “Grande parte do elenco acompanha a novela pelo Twitter, eu não acompanho” , afirmou o ator em entrevista à Quem.

Fábio Assunção explicou o por que prefere manter distância das redes sociais. “Para mim, tanto a novela, como teatro e cinema, é um exercício de fazer dramaturgia, não fico acompanhando o Twitter. Até porque fico com receio de me sentir impulsionado a mudar”, disse o ator.

Colegas de Elenco

Fábio Assunção valoriza a interação dos colegas nas redes sociais e considera positivo esse engajamento: “Acho maravilhoso que a galera do elenco chega e fala dos memes, fico achando ótimo que tenha esse movimento todo”. Entre os mais ativos online, destacam-se Lilia Cabral e Danton Mello.

“A internet é um espaço para que todo mundo se coloque, mas não recebo isso como uma crítica, porque posso assistir e falar qualquer coisa” , completou.

Fábio também fez elogios à nova geração do elenco, destacando nomes como Cauê Campos, Duda Santos, Klara Castanho, Pedro Novaes e Maisa Silva. “A galera mais jovem na novela é diferente hoje, muito mais serena, muito mais tranquila, muito disciplinada. É uma galera top de linha, a Duda, o Pedro, o Cauê, bota todo elenco, não tem ninguém que distoe. É uma galera muito comprometida, muito astral, muito feliz com o trabalho”, apontou Fábio.

