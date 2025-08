Êta Mundo Melhor!: Zulma faz jogada suja e envenena detetive para proteger segredo

Zulma mostra seu lado mais vilão ao envenenar o detetive Sabiá para proteger a farsa do falso herdeiro de Candinho em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Zulma (Heloisa Périssé) mais uma vez prova que tem sangue de vilã ao tomar atitudes extremamente drásticas para proteger seus interesses. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a vilã não hesitará em envenenar o detetive Sabiá (Fábio de Luca), que quer descobrir que é o menino que se passou pelo filho de Candinho (Sergio Guizé).

A situação começa a esquentar quando o detetive Sabiá chega ao orfanato com um retrato falado de Simbá (Arthur Yera). Ele está determinado a encontrar o garoto e interroga Zulma e Ernesto (Eriberto Leão). "Preciso encontrar esse garoto com urgência", afirma ele, sem saber que está lidando com a dupla de vilões. Mesmo com as negativas de dos dois, o detetive insiste e exige ver todas as crianças da instituição.

A situação fica tensa quando uma das meninas reconhece Simbá no retrato falado. Sem saída, Zulma decide agir rapidamente para despistar o detetive. Ela manda preparar um café com biscoitos, mas o que parece ser apenas um gesto de cortesia será, na verdade, uma armadilha. O café, como não poderia deixar de ser, é adulterado com uma poção misteriosa dada a Zulma por uma cigana.

Após beber o café envenenado, Sabiá cai em um sono profundo e perde a memória do que aconteceu. "Já fiz a minha parte colocando o Sabiá para dormir! Faça a sua e desapareça com o detetive!", exige Zulma a Ernesto. Eles então carregam o detetive desmaiado até a frente de um bar, onde o deixam jogado, fazendo-o parecer apenas mais um bêbado caído na rua.

Na manhã seguinte, Sabiá é encontrado por Asdrúbal (Luis Miranda), que debocha da situação: "Parece que o Sabiá tomou da água que passarinho não bebe". Confuso, Sabiá afirma que não se lembra de nada, e o apagão causado pela poção serve perfeitamente aos planos de Zulma. Ela ganha tempo para esconder Simbá e continuar com a farsa do falso herdeiro.

Zulma, convicta de que o veneno funcionou, diz: "Foi o que a cigana me garantiu. Eu acredito nela", demonstrando que está disposta a fazer qualquer coisa para proteger o segredo de Samir e manter o controle sobre a situação.

Resumo da semana

Segunda (4/8) - Zenaide despista Candinho e afirma que Zulma quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Zenaide pede que Tales contrate Dita para cantar na festa de Zulma. Zulma distribui convites a todos para seu aniversário. Lauro pede que Sônia finja que é sua namorada em troca de ajuda financeira. Samir e as crianças armam uma confusão no dia da festa de Zulma. Cunegundes provoca Maria Divina. Zulma prende Ernesto em seu guarda-roupas para impedi-lo de ir à sua festa. Anabela consegue libertar as crianças, e a festa de Zulma é interrompida. Candinho promete fazer uma festa de aniversário para Samir.

Terça (5/8) - Celso tenta dissuadir Candinho da ideia de oferecer uma festa a Samir, e pede ajuda a Zulma e Zenaide. Simbá afirma a Samir que ele jamais encontrará seu pai. Candinho organiza a festa de Samir com Asdrúbal, Picolé e Quitéria. Dita afirma a Margarida que não quer mais saber de Candinho. Ernesto se livra do guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Zulma permite que Samir e as crianças vão à festa organizada por Candinho, mas exige acompanhá-las. Margarida desconfia do suposto namoro de Lauro e Sônia. Maria Divina se vinga de Cunegundes. Zulma e Zenaide são acusadas de roubo em uma loja.

Quarta (6/8) - Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.

Quinta (7/8) - Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

Sexta (8/8) - Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.

Sábado (9/8) - Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

