Êta Mundo Melhor!: Zulma espalha mentira sombria para afastar Samir do pai

Para impedir o reencontro entre pai e filho em Êta Mundo Melhor!, Zulma mente para Samir e o faz acreditar que Candinho não é uma boa pessoa

Em Êta Mundo Melhor!, Zulma (Heloisa Périssé) vai ultrapassar mais um limite para manter Samir (Davi Malizia) afastado de Candinho (Sergio Guizé). Segundo a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, as cenas estão previstas para irem ao ar no próximo dia 23 e prometem chocar o público com a crueldade da vilã.

A megera vai usar o medo como arma ao perceber que o menino e o pai estão cada vez mais próximos — mesmo sem saberem da ligação de sangue entre eles. Para impedir qualquer vínculo, ela inventará que Candinho é, na verdade, um perigoso sequestrador de crianças.

Candinho e Samir se aproximam sem saber da verdade

O reencontro começa de forma espontânea. Candinho esbarra com Samir na rua, e os dois iniciam uma conversa cheia de afeto e sintonia. O caipira se encanta com o jeito do garoto e até nota algo familiar: "Ocê fala iguar eu! Ocê veio da roça tumbém?", pergunta ele. Samir responde que não sabe de onde veio, e Candinho insiste: "Arre, mais como num sabe? Pregunta pros seus pai, eles contam procê!".

Policarpo, o fiel burro do protagonista, também demonstra reconhecer o menino, o que deixa Candinho ainda mais intrigado. A aproximação desperta a fúria de Zulma, que surge na hora e vê o caipira entregando seu cartão de visitas ao garoto. Fingindo preocupação, ela observa a cena com raiva e acaba levando um coice de Policarpo, que sente a tensão no ar.

Fora dali, ela inicia uma chantagem emocional aterrorizante com o menino. "Já ouvi histórias sobre seu amigo. Episódios estranhos, de arrepiar!", diz ela, mentindo com frieza. Samir quer saber mais, e ela continua: "Dizem que ele sai com seu burro a raptar crianças! Ele as enfia num saco, joga no lombo do animal e foge!".

Chocado, Samir pergunta: "Sumiram?", e ouve a resposta direta: "Desapareceram. Por isso, fique longe dele. Se o encontrar na rua, corra!". O menino, no entanto, ainda tenta confiar na própria intuição: "Candinho não é mau! Sinto em meu coração!". Mas Zulma insiste: "As aparências enganam...".

Como se não bastasse, ela ainda toma o saco de pipocas que o menino havia ganhado de Candinho e o deixa sem jantar, punindo-o pelo simples ato de ter falado com o pai. Uma sequência cruel e angustiante que revela até onde a vilã é capaz de ir para manter seu segredo.

