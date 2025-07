Êta Mundo Melhor!: Zulma descobre golpe e castiga Zenaide com fúria

Zulma, personagem vivida por Heloisa Périssé, enfrenta traição dentro de casa e reage com punição inesperada em Êta Mundo Melhor!

Os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! prometem tensão e justiça com as próprias mãos! De acordo com o site Notícias da TV, Zulma (Heloisa Périssé) vai descobrir que foi enganada dentro do próprio orfanato e apontará Zenaide (Evelyn Castro) como a traidora.

A revelação vem à tona após a descoberta de que Simbá (Arthur Yera) foi usado para se passar por Samir (Davi Malizia), filho de Candinho (Sergio Guizé), em um plano ardiloso para arrancar dinheiro do protagonista.

A descoberta começa com uma conversa entre Zulma e Celso (Rainer Cadete), que ligam os pontos e chegam à conclusão de que apenas alguém muito próximo poderia ter armado o golpe. "Simbá induzido por alguém. Uma pessoa que, além de mim e de você, sabe que Samir é filho de um milionário...", dirá. "Sandra [Flávia Alessandra] está fugida, e Ernesto [Eriberto Leão] foi pular com os cangurus na Austrália. Nesse caso, sobra apenas...", acrescentará Celso. Zulma, então, concluirá: "Zenaide! Aquela fofoqueira! Traidora! Bandida! Vamos esclarecer isso agora. Zenaide! Zenaide!", gritará.

"Se não responde, deve ter ouvido nossa conversa e fugiu", falará Celso. "Isso não vai ficar assim. Zenaide vai ter que aparecer alguma hora. E pode ficar certo que ela vai se ver comigo", ameaçará Zulma. "Fique atenta, Zulma. Estão a lhe passar para trás na sua própria casa", alertará o personagem de Rainer Cadete.

Zenaide confessa e recebe castigo

A verdade, no entanto, vem à tona no capítulo de segunda-feira, 21. Arrependida, Zenaide retorna e confessa tudo. Ela revela que se aliou a Ernesto no plano para enganar Candinho e admite ter colocado Simbá como isca no golpe, mas implora por perdão.

Zulma, embora furiosa, resolve não demitir a funcionária, mas impõe um castigo simbólico, ainda que humilhante. Como punição, Zenaide será obrigada a levar os livros das crianças da editora até o orfanato sozinha, empurrando tudo em um carrinho de mão.

