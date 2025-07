Êta Mundo Melhor!: Zenaide trai Zulma e se une a Ernesto por dinheiro de Candinho

Em troca de dinheiro, Zenaide trai Zulme e arma plano com Ernesto para enganar Candinho e aplicar golpe com falso resgate em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, uma reviravolta promete agitar os próximos capítulos da novela das seis. Zenaide (Evelyn Castro), que até então seguia as ordens de Zulma (Heloisa Périssé), vai trair a vilã e se aliar a Ernesto (Eriberto Leão) em um plano para arrancar dinheiro de Candinho (Sergio Guizé). A cena surpreendente mostra como a ganância pode transformar até mesmo quem parecia submissa.

O reencontro entre Zenaide e Ernesto acontece no abrigo, quando o "bigodinho" volta da Austrália disposto a tudo para colocar as mãos na fortuna de Candinho. Ele exige que ela entregue Samir (Davi Malizia), o verdadeiro filho do caipira.

A armação

Rápida e ardilosa, Zenaide decide jogar com ele. Ela desenha uma marca de nascença na perna de Simbá (Arthur Yera), sabendo que Ernesto nunca viu o filho verdadeiro depois de bebê. Em seguida, propõe o acordo: "Sei que vai pedir resgate pelo menino. Posso ajudá-lo a ganhar tempo e fugir sem sobressaltos...", diz Zenaide.

Ernesto, surpreso com a proposta, acaba aceitando, mesmo diante da condição imposta por ela: metade da grana do resgate. É aí que a armação começa a tomar forma. Zenaide anota um endereço e entrega a Ernesto com a orientação final: "Leve o menino até lá e me espere até a noite. Não esqueça de mandar o bilhete pedindo resgate!".

Candinho, ao receber a carta com a proposta de resgate, enche-se de esperança acreditando que finalmente poderá reencontrar seu filho. Mal sabe ele que está sendo vítima de mais um golpe cruel.

Essa virada na trama promete fortes emoções, com traições, mentiras e um falso resgate que pode colocar tudo a perder. Zenaide, que parecia apenas mais uma peça no jogo de Zulma, mostra que também sabe mover suas cartas — mesmo que seja para o lado errado.

