Êta Mundo Melhor!: Zé dos Porcos causa ao revelar baú misterioso

Em Êta Mundo Melhor!, Zé dos Porcos guarda segredo precioso e abala Cunegundes com descoberta inesperada na novela das seis

Em Êta Mundo Melhor!, Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), vai protagonizar um dos momentos mais surpreendentes da trama ao revelar que guarda um verdadeiro "tesouro" escondido em seu barraco.

Tudo começa quando Cunegundes (Elizabeth Savala) descobre que existem esmeraldas nas terras da família. Sem querer levantar suspeitas, ela bola um plano para colocar Zé dos Porcos para trabalhar: pede que ele encontre "vidros verdes" pelo sítio, fingindo que são apenas pedrinhas sem valor.

A estratégia parece funcionar até que Zé, com sua simplicidade característica, surpreende a todos com uma revelação inusitada. "Ah, mas esse vrido aqui já achei foi muito no sítio! Já peguei dimais. As pedrinha são bunitinha pur dimais...", comenta o fiel trabalhador, sem saber da verdadeira preciosidade que tinha em mãos.

Revelação surpreende Cunegundes

A confissão deixa Cunegundes em choque. Desesperada, ela corre com todos para o barraco de Zé dos Porcos para averiguar o tal "tesouro". Lá, ele mostra um baú que vinha guardando cheio das pedrinhas verdes que encontrava no sítio, com a intenção de presentear Mafalda (Camila Queiroz), seu grande amor da juventude.

"Pur mim, ocês podem ficá com tudo. Tava guardando pra Mafarda, mas ela largô deu", diz ele com sinceridade, deixando todos emocionados com sua lealdade e desapego.

Mas o clima de esperança e empolgação vira frustração quando Zé encontra a chave, abre o baú e... nada! O compartimento está vazio. A revelação é tão chocante que Cunegundes chega a desmaiar de emoção. "Arre qui num tem nada aqui! Tá vazio!", exclama Zé dos Porcos, surpreso com o sumiço das pedras.

A cena promete ser um dos pontos altos dos próximos capítulos da novela das 6, trazendo à tona não só o mistério do paradeiro das esmeraldas, mas também a ingenuidade e o coração puro de Zé dos Porcos, que continua encantando o público com sua simplicidade e devoção.

Não perca as reviravoltas de Êta Mundo Melhor! e prepare-se para muitas surpresas no horário das seis!

Leia também: Êta Mundo Melhor!: Castigo cruel de Zulma une Samir e Candinho