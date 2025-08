Êta Mundo Melhor!: vilão mirim vira o jogo e deixa Zulma sem saída

Na novela Êta Mundo Melhor!, Simbá usa informação sobre Samir para dominar a Casa dos Anjos e colocar Zulma em uma posição difícil

Em Êta Mundo Melhor!, o vilão mirim Simbá (Arthur Yera) vai surpreender a todos ao tomar o controle da Casa dos Anjos e colocar Zulma (Heloisa Périssé) sob sua total autoridade. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, o garoto terá uma atitude surpreendente com a informação de que Samir (Davi Malizia) é, na verdade, filho biológico de Candinho (Sergio Guizé), e vai manipular os adultos e garantir uma posição de poder.

O confronto acontece no casarão onde os personagens residem, e Simbá, com postura desafiadora, vai até Zulma e Zenaide (Evelyn Castro), e mostra que sabe toda a verdade: "Candinho é o pai de Samir!". O garoto, que havia se passado por filho de Candinho em uma armação feita por Zenaide e Ernesto (Eriberto Leão), agora entende o verdadeiro significado da informação que possui. Sabendo do impacto que essa revelação pode ter, Simbá começa a fazer suas exigências e a dominar a situação.

A cena se intensifica quando Candinho chega ao local, aumentando ainda mais a tensão do momento. "Ô, de casa! É Candinho!", anuncia ele, enquanto Simbá provoca as mulheres. "De agora em diante, quem manda na Casa dos Anjos é o papai aqui!", afirma o menino com total autoridade, deixando todos em choque.

Com um sorriso malicioso, ele ameaça as vilãs: "Se não fizerem o que eu quero, conto para Candinho que Samir é o filho verdadeiro dele." A reação de Zulma é desesperada: "Pestinha! Você não faria isso!". Zenaide, mais racional, aponta: "Acho que Simbá é capaz de fazer isso!". Quando Candinho se aproxima, Simbá provoca as mulheres, deixando claro que ele agora tem o controle da situação: "Querem ver?"

A rendição de Zulma

Nas cenas estão previstas para serem exibidas no próximo dia 19 na novela das seis da Globo, sem alternativa, Zulma cede às exigências de Simbá: "Está bem, está bem! Trato feito, mas vá para o quarto e não saia de jeito nenhum!".

A partir desse momento, o garoto assume a liderança na Casa dos Anjos. Simbá começa a impor suas regras, se apropriando das guloseimas de Zulma e ditando ordens para as outras crianças do abrigo, tornando-se o novo “chefão” da casa.

Com essa virada de poder, a novela promete trazer muitas mais tensões e surpresas no futuro, mostrando até onde Simbá está disposto a ir para manter o controle e manipular aqueles ao seu redor.

Resumo da semana

Segunda (4/8) - Zenaide despista Candinho e afirma que Zulma quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Zenaide pede que Tales contrate Dita para cantar na festa de Zulma. Zulma distribui convites a todos para seu aniversário. Lauro pede que Sônia finja que é sua namorada em troca de ajuda financeira. Samir e as crianças armam uma confusão no dia da festa de Zulma. Cunegundes provoca Maria Divina. Zulma prende Ernesto em seu guarda-roupas para impedi-lo de ir à sua festa. Anabela consegue libertar as crianças, e a festa de Zulma é interrompida. Candinho promete fazer uma festa de aniversário para Samir.

Terça (5/8) - Celso tenta dissuadir Candinho da ideia de oferecer uma festa a Samir, e pede ajuda a Zulma e Zenaide. Simbá afirma a Samir que ele jamais encontrará seu pai. Candinho organiza a festa de Samir com Asdrúbal, Picolé e Quitéria. Dita afirma a Margarida que não quer mais saber de Candinho. Ernesto se livra do guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Zulma permite que Samir e as crianças vão à festa organizada por Candinho, mas exige acompanhá-las. Margarida desconfia do suposto namoro de Lauro e Sônia. Maria Divina se vinga de Cunegundes. Zulma e Zenaide são acusadas de roubo em uma loja.



Quarta (6/8) - Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.

Quinta (7/8) - Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

Sexta (8/8) - Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.



Sábado (9/8) - Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

