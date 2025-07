Êta Mundo Melhor!: Simbá junta as peças e descobre segredo sobre Samir e Candinho

Após ser desmascarado, Simbá volta ao abrigo e percebe marca misteriosa em Samir que revela uma verdade surpreendente sobre Candinho

Depois de uma passagem polêmica pela mansão de Candinho (Sergio Guizé), Simbá (Arthur Yera) terá uma reviravolta surpreendente em Êta Mundo Melhor! ao descobrir que o verdadeiro filho do caipira está bem debaixo de seu nariz. O garoto, que chegou a fingir ser herdeiro do protagonista, fará uma descoberta inesperada enquanto brinca com Samir (Davi Malizia) no abrigo.

Desmascarado por Celso (Rainer Cadete), Simbá será mandado de volta para a Casa dos Anjos, onde retomará sua rotina com os outros órfãos. Lá, ao brincar no quintal com Samir, ele se depara com algo que chama muito sua atenção: uma pequena marca na perna do menino.

"Samir! Você tem uma marca na perna!", dirá ele, com os olhos arregalados. A brincadeira entre os dois continua, mas Simbá parece inquieto. Ele não tira os olhos do local, visivelmente mexido com a descoberta.

A verdade vem à tona

Enquanto Samir se diverte inocentemente, Simbá liga mentalmente os pontos. Ele se lembra de conversas e pistas soltas que ouviu durante sua estadia na casa de Candinho. A marca, agora evidente, é idêntica àquela que o caipira descreveu que seu filho possuía desde bebê.

"Essa marca... Agora entendi tudo!", dirá o menino, parando por um instante como se um quebra-cabeça inteiro tivesse se encaixado.

Simbá percebe que o verdadeiro filho de Candinho é, na verdade, Samir, o garoto humilde e gentil que sempre viveu com ele no abrigo. A revelação o deixa em choque e o coloca diante de um dilema: contar a verdade e reparar seu erro, ou esconder o que sabe para não perder a afeição de Zulma (Heloisa Périssé), que sempre o favoreceu?

Com essa reviravolta, Êta Mundo Melhor! prepara o terreno para momentos de grande emoção e decisões difíceis. Simbá pode ser a peça-chave para finalmente unir pai e filho, mas também carrega a culpa por ter mentido no passado.

A cena promete movimentar os próximos capítulos e deixar o público na expectativa de ver se Candinho finalmente descobrirá a verdade sobre Samir e se Simbá terá coragem de revelar o segredo que pode mudar a vida de todos na novela das seis.

