Êta Mundo Melhor!: Sandra volta para a história em breve

Nos próximos capítulos da novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, o público vai conferir o retorno de Sandra, que é uma grande vilã da história

A vilã Sandra (Flávia Alessandra) vai voltar para a novela Êta Mundo Melhor!, da Globo. A personagem, que surgiu em Êta Mundo Bom!, fez uma breve participação no início da história e desapareceu. Porém, ela voltará!

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a atriz Flávia Alessandra deverá voltar a gravar a novela em setembro. No momento, ela está de férias com seu marido, Otaviano Costa, na Turquia.

Vale lembrar que Sandra estava presa no início da novela Êta Mundo Melhor!. Porém, após alguns capítulos, ela conseguiu fugir da prisão com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão), que seu grande amor e cúmplice. Ela foi para fora do Brasil às pressas e está desaparecida na história. Com isso, o retorno dela deverá acontecer em breve. O grande plano da vida dela é tentar ficar com a herança de Candinho (Sergio Guizé) para ser rica.

Confira o resumo da novela Êta Mundo Melhor! para o período de 23 a 26 de julho:

Capítulo 21 - Quarta-feira, 23 de julho

Zulma tenta convencer Samir de que Candinho é um homem mau. Candinho garante que ajudará Dita a retomar seu emprego na rádio. Samir diz a Felícia que gostaria de ter um pai como Candinho. Estela recebe um telegrama misterioso, e Lauro avisa a Celso. Zulma castiga Samir, que pede ajuda a Felícia para ir até Candinho. Simbá revela a Zulma que Samir fugiu. Asdrúbal critica Candinho por beijar Dita. Samir chega à mansão de Candinho.

Capítulo 22 - Quinta-feira, 24 de julho

Quitéria prepara o jantar para Samir. Picolé sugere que Samir more na mansão de Candinho. Dita revela a Manoela que foi demitida da rádio. Celso confessa a Araújo sua paixão por Estela. Zulma finge apego a Samir, e Candinho acredita na golpista. Zulma confronta Samir. Asdrúbal pede para conversar com Manoela. Celso e Zulma planejam afastar Candinho de Samir, e o menino ouve.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 25 de julho

Samir afirma que deseja morar com Candinho. Manoela explica por que não deixará Dita namorar Candinho. Celso orienta Zulma a encontrar uma família para Samir. Estela é hostil com Celso, que garante que não desistirá de seu amor. Anabela é internada, e Celso apoia Estela. Ernesto sugere que Zulma se aproxime de Candinho. Medeia decide impedir que Cunegundes e Quinzinho apliquem um golpe em Candinho. Dita confessa a Margarida que está apaixonada por Candinho. Zulma diz a Celso que conseguirá seduzir Candinho.

Capítulo 24 - Sábado, 26 de julho

Celso alerta Zulma sobre seu relacionamento com Candinho. Anabela pergunta sobre Celso para Estela. Tales rejeita Dita novamente, e Candinho se incomoda. Asdrúbal pede uma nova chance de aproximação a Margarida. Medeia afasta Zé dos Porcos e Maria Divina do trabalho no sítio, e Cunegundes se irrita. Estela pede ajuda a Celso para cuidar de Anabela. Candinho diz a Picolé que gosta de Samir como se fosse seu filho. Zulma visita Candinho, que a acusa de querer lhe aplicar um golpe.

Leia também: Êta Mundo Melhor!: Com medo do cegonho, Maria Divina impõe regra a Zé dos Porcos