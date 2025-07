Êta Mundo Melhor!: Sandra descobre morte de Maria e surpreende com frieza cruel

A vilã Sandra se faz de solidária diante do irmão, Celso, mas comemora tragédia pelas costas e arma nova fase de manipulação

A morte de Maria (Bianca Bin) será um divisor de águas nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, mas nem todos reagirão com tristeza à tragédia. Enquanto Celso (Rainer Cadete) se desespera com a perda da esposa, Sandra (Flávia Alessandra) surpreende com sua frieza ao receber a notícia. Longe de se comover, a vilã ficará satisfeita e enxergará a tragédia como uma oportunidade para retomar o controle sobre o irmão.

Vilã finge solidariedade, mas revela seus verdadeiros planos

Maria será atropelada ao tentar impedir a fuga de Zulma (Heloísa Périssé), que estará com o filho de Candinho (Sergio Guizé) nos braços. Mesmo socorrida ao hospital, a mocinha não resistirá a uma parada cardíaca. Segundo o Notícias da TV, a notícia devastará Celso, que, inconsolável, decidirá visitar Sandra na cadeia para contar sobre a morte da cunhada.

"Maria morreu, Sandra. Estou dilacerado!", dirá o rapaz, em lágrimas. Diante dele, Sandra finge empatia e responde com um tom contido: "Tínhamos nossas diferenças, é fato. Mas não desejava o seu mal. Sinto muito, meu irmão", dirá. Ela ainda ouvirá uma promessa sincera de Celso: "Você e Candinho são tudo o que tenho na vida! Ainda vou tirar você daqui, Sandra."

A vilã o abraça, diz que quer reconstruir a vida, e se mostra doce e comovida. No entanto, quando Celso se afasta, sua expressão muda. Ela esboça um sorriso malicioso e revela sua verdadeira intenção: " Sem Maria no caminho, finalmente terei meu irmãozinho de volta. ..", sussurra, deixando claro que está disposta a tudo para retomar sua influência sobre ele.

O momento escancara a natureza manipuladora de Sandra, que transforma a tragédia alheia em vantagem pessoal. A sequência promete gerar revolta no público e abrir espaço para novos desdobramentos no desfecho da novela, que se aproxima do clímax com a promessa de justiça e revelações.

