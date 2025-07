Êta Mundo Melhor!: Maria reconhece filho de Candinho e sofre acidente grave

Ao deixar a igreja, Maria e se depara com uma cena que transforma completamente os rumos da história em Êta Mundo Melhor!; confira

Em Êta Mundo Melhor!, nova novela das 18h da Globo, Maria (Bianca Bin) vive momento impactante: ao sair da igreja e cruzar com a vilã Zulma (Heloisa Périssé), ela reconhece a marca de nascença de Samir (Davi Malizia) no colo da mulher. Ao tentar seguir Zulma para alertar os demais personagens, Maria é atropelada antes de conseguir contar a descoberta.

A cena, prevista para ir ao ar a partir do dia 8 de julho, mostra Maria saindo da igreja, desconfiada ao avistar Zulma com a criança. Ela se aproxima, mas é atingida por um carro. Socorrida por Estela (Larissa Manoela), segue internada em estado grave, deixando a trama ainda mais tensa.

Tudo isso acontece porque, após descobrir o paradeiro de Samir, Celso (Rainer Cadete) decide esconder a verdade de Candinho (Sergio Guizé). Influenciado por Sandra (Flávia Alessandra), ele paga altas quantias a Zulma (Heloisa Périssé) para manter a criança longe do pai.

Bianca Bin fala sobre personagem

Em entrevista ao Gshow, Bianca Bin falou sobre sua personagem. "Maria é uma mulher forte, trabalhadora, amorosa, inteligente, espirituosa, de bom caráter e com uma história de vida de muitas perdas, sofrimento e abandono. Romântica e cheia de fé na vida e no outro. Ela vive pela família, cuida tão bem de todo mundo, que infelizmente se esquece dela mesma. Um retrato triste, porém honesto sobre as mulheres e mães da sua época", afirmou.

A atriz conta que se emocionou com o retorno à personagem, quase 10 anos após Êta Mundo Bom!: "Recebi o convite pra reviver Maria com muita alegria e saudosismo. 'Êta mundo bom!' foi uma novela que me trouxe muitas alegrias e deixou muitas lembranças boas. Esse momento é uma grata oportunidade pra aprofundar um pouco mais na história dessa mulher, reencontrar colegas queridos e fazer novos. Vejo esse momento com leveza, otimismo e muito entusiasmo."

"Acho que o desafio maior é reviver a mesma personagem depois de quase 10 anos. Sem tanta passagem de tempo na trama. Me preparei como sempre me preparo, estudando com afinco o texto, me contextualizando um pouco sobre a história da época e principalmente cuidando do meu corpo e da minha saúde mental e espiritual pra estar cada vez mais inteira e presente em cena. E oferecer para essa mulher tão íntegra, o que tenho de melhor, minha verdade, coração e alma", completou.

