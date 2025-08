Êta Mundo Melhor! Maria Divina arma vingança e Cunegundes surta

Após passar vergonha por causa de penteado, Maria Divina se vinga de Cunegundes e a deixa com cabelo azul em cena hilária de Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, a rivalidade entre Cunegundes (Elizabeth Savala) e Maria Divina (Castorine) atinge um novo nível. Tudo começa quando a jovem, irritada com Cunegundes após aparecer feia na frente do Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), decide pregar uma peça na mulher do Quinzinho (Ary Fontoura). Segundo os próximos capítulos da novela, ela mostrará que, quando se trata de vingança, ela é imbatível.

Na calada da noite, Maria Divina coloca seu plano em ação. Aproveitando que Cunegundes estava dormindo, ela pega um vidro de shampoo do quarto de seu desafeto. Com malícia, despeja anil dentro do frasco e coloca o shampoo alterado de volta em seu lugar. A vingança está pronta para ser consumada.

No dia seguinte, Cunegundes, sem desconfiar de nada, vai lavar seus cabelos com o shampoo "normal". Quando tira a toalha e olha no espelho, é surpreendida por sua nova aparência. "Pelos bigodes de Dom Pedro II! O que é que você fez nos cabelo, Cunegundes?", exclama Quinzinho, chocado com o resultado.

Cunegundes, horrorizada, pega o espelho e grita de surpresa ao ver seus cabelos agora azuis. Sem perder tempo, ela vai até Maria Divina para esclarecer a situação: "Maria Divina! Foi você, não foi, sua safada? Deixou meu cabelo azul!".

Maria Divina, com um sorriso debochado, responde: "Só devolvi a gentileza que a senhora fez comigo. Não gostou, não?". A humilhação de Cunegundes, no entanto, não será ignorada. Furiosa, ela dispara: "É, Maria Divina. E você vai experimentar o vermelho. É a cor que a sua cara vai ficar despois que eu te encher de bolacha!".

Cunegundes avança em Maria Divina, pronta para uma briga, mas é impedida por Zé dos Porcos e Quinzinho, que tentam acalmar a situação. A cena promete ser uma das mais hilárias e tensas da novela, com Cunegundes buscando vingança por sua nova e inusitada aparência.

Cunegundes (Elizabeth Savala) com o cabelo azul - Foto: Globo

Resumo da semana

Terça (5/8) - Celso tenta dissuadir Candinho da ideia de oferecer uma festa a Samir, e pede ajuda a Zulma e Zenaide. Simbá afirma a Samir que ele jamais encontrará seu pai. Candinho organiza a festa de Samir com Asdrúbal, Picolé e Quitéria. Dita afirma a Margarida que não quer mais saber de Candinho. Ernesto se livra do guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Zulma permite que Samir e as crianças vão à festa organizada por Candinho, mas exige acompanhá-las. Margarida desconfia do suposto namoro de Lauro e Sônia. Maria Divina se vinga de Cunegundes. Zulma e Zenaide são acusadas de roubo em uma loja.

Quarta (6/8) - Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.

Quinta (7/8) - Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

Sexta (8/8) - Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.

Sábado (9/8) - Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

