Êta Mundo Melhor!: Lauro finge namoro para esconder segredo amoroso

Em Êta Mundo Melhor!, Lauro (Marcelo Argenta), médico e personagem querido da trama, passará por uma situação delicada em sua vida amorosa.

Depois de ser destaque em Êta Mundo Bom! (2016) com seu romance com Tobias (Cleiton Morais), ele vai preferir manter isso em segredo e, para isso, inventa um namoro falso com Sônia (Paula Burlamaqui). Segundo o site Notícias da TV, o médico toma essa atitude para evitar comentários preconceituosos e fofocas que possam surgir sobre sua vida pessoal.

Tudo começa quando Lauro convida Sônia para almoçar em um restaurante elegante, o que a faz questionar a razão do convite. Sem perder tempo, Lauro começa a perguntar sobre a vida de Sônia, curiosamente questionando sobre seu trabalho no dancing e o quanto ela ganha. "Depende de quantas vezes for convidada a dançar por noite. No final, não é muito", responde ela, sem saber aonde a conversa vai chegar.

Lauro, então, começa a contar sua própria história, mas de maneira distorcida, mentindo sobre seus interesses amorosos. "Eu a vejo pouco na pensão, mas sinto que é uma boa moça. Confiarei em você para contar minha situação. Sou muito assediado por mulheres. Moças que querem noivar e casar... A questão é que, desde que perdi minha saudosa mãe, não me interesso mais pelo amor", revela ele.

Sônia, ao ouvir isso, especula sobre a razão do comportamento de Lauro: "Talvez tenha se cansado das expectativas que ela criava em relação ao senhor", diz ela, tentando entender seu ponto de vista. Lauro, por sua vez, reclama sobre o preconceito que enfrenta: "O problema é que as pessoas comentam, falam leviandades de um homem solteiro".

A proposta de um falso relacionamento

Empática, Sônia concorda com os sentimentos de Lauro e compartilha sua própria experiência: "Eu bem sei como o povo é maldoso. Também sou muito falada por ter me desquitado", diz ela, compreendendo a situação de Lauro. A partir disso, ele revela sua solução para o problema: "Pois bem. Para evitar mexericos, preciso de uma namorada oficial."

Sônia entende rapidamente, e ele complementa: "Se aceitar minha proposta, eu lhe darei uma ajuda financeira, é claro". Com isso, os dois formam um falso casal, com Lauro se sentindo mais tranquilo, mas mantendo seu verdadeiro relacionamento com Tobias em segredo.

Resumo da semana

Segunda (4/8) - Zenaide despista Candinho e afirma que Zulma quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Zenaide pede que Tales contrate Dita para cantar na festa de Zulma. Zulma distribui convites a todos para seu aniversário. Lauro pede que Sônia finja que é sua namorada em troca de ajuda financeira. Samir e as crianças armam uma confusão no dia da festa de Zulma. Cunegundes provoca Maria Divina. Zulma prende Ernesto em seu guarda-roupas para impedi-lo de ir à sua festa. Anabela consegue libertar as crianças, e a festa de Zulma é interrompida. Candinho promete fazer uma festa de aniversário para Samir.

Terça (5/8) - Celso tenta dissuadir Candinho da ideia de oferecer uma festa a Samir, e pede ajuda a Zulma e Zenaide. Simbá afirma a Samir que ele jamais encontrará seu pai. Candinho organiza a festa de Samir com Asdrúbal, Picolé e Quitéria. Dita afirma a Margarida que não quer mais saber de Candinho. Ernesto se livra do guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Zulma permite que Samir e as crianças vão à festa organizada por Candinho, mas exige acompanhá-las. Margarida desconfia do suposto namoro de Lauro e Sônia. Maria Divina se vinga de Cunegundes. Zulma e Zenaide são acusadas de roubo em uma loja.

Quarta (6/8) - Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.

Quinta (7/8) - Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

Sexta (8/8) - Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.

Sábado (9/8) - Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

