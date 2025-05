Êta Mundo Melhor: Globo se pronuncia sobre rumores com diretora

Globo se pronuncia após rumores de que a diretora Amora Mautner iria deixar a novela Êta Mundo Melhor

A TV Globo se pronunciou sobre os rumores envolvendo a diretora Amora Mautner. Nesta semana, ela foi alvo de boatos de que iria se afastar da direção da novela Êta Mundo Melhor!, que é a próxima trama das 6. Porém, a emissora negou que ela já deixar o projeto no momento.

Em uma declaração, a área de comunicação da emissora disse que a previsão é que Mautner siga no projeto.

“Ela está prevista para seguir na novela e tem projetos para a reta final de Eta Mundo Melhor. De todo jeito, seria uma transição. Existem outras possibilidades de projetos, que são mais pro fim do ano, sem impacto na implantação e que seriam conciliados com o encerramento da novela”, informaram em contato com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Qual é a história da novela Êta Mundo Melhor?

A novela Êta Mundo Melhor é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Manter. A história acontece na década de 1940 e traz a continuidade das vidas de personagens já conhecidos, como Candinho (Sergio Guizé), Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

"Candinho vive agora na capital paulista com Policarpo, na mansão herdada com a partida da mãe, Anastácia (Eliane Giardini, em ‘Êta Mundo Bom!’). Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia). Filomena (Débora Nascimento, em ‘Êta Mundo Bom!’) morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé). Enquanto Candinho encara a busca pelo menino, vai enfrentar também a ganância e as artimanhas dos que estão de olho em sua fortuna. Celso (Rainer Cadete), decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia, se alia à irmã Sandra (Flávia Alessandra) para tentar abocanhar o dinheiro do primo. Mesmo com todos os desafios, ele segue, movido pela fé no reencontro com o filho e ganha a companhia de um novo amigo, o professor Asdrúbal (Luis Miranda) e o frescor de uma nova paixão, Dita (Jeniffer Nascimento), que se muda para a cidade grande em busca de uma vida melhor e cruza a vida do protagonista. Também entre os novos personagens está a enfermeira Estela (Larissa Manoela), que guarda um passado misterioso. Estela dará aulas no orfanato e se torna grande amiga de Dita", informou a área de comunicação da Globo.

