Êta Mundo Melhor!: Estela toma atitude firme após mentira de Celso

A enfermeira Estela descobre mentira de Celso e, magoada, decide colocar um ponto final no romance com o rapaz em Êta Mundo Melhor!

Mais uma decepção vai abalar os corações em Êta Mundo Melhor! O recém-iniciado romance entre Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) chegará a um fim precoce e doloroso. Segundo o site Notícias da TV, a mocinha descobrirá que o rapaz, em quem tanto confiava, estava se divertindo em uma noitada enquanto ela enfrentava uma noite difícil no hospital ao lado da irmã doente.

A revelação acontecerá de forma inesperada, durante um plantão. Lauro (Marcelo Argenta), colega de trabalho de Estela, chegará ao hospital e, em clima descontraído, contará sobre a noite animada que teve.

"Não sou de farra, você me conhece, mas hoje fui ao dancing com uma amiga. Acredita que até burro entrou no salão? Com suas quatro patas! Aliás, o animal era do amigo daquele rapaz que vem sempre lhe visitar aqui", comentará ele, referindo-se a Candinho (Sergio Guizé).

Estela, desconcertada, ligará imediatamente os pontos. "Celso? Ele estava no dancing?", perguntará, já decepcionada e magoada com a traição emocional. A enfermeira não esperava que o rapaz, que prometia compromisso e afeto, estivesse envolvido em uma festa.

Estela rompe o relacionamento

No dia seguinte, Celso aparecerá no hospital com um buquê de flores nas mãos, acreditando que encontrará Estela com o mesmo carinho de sempre. Mas é recebido por um balde de água fria. "Peço que não me procure mais, Celso. Nunca mais!", disparará a jovem, recusando o presente e deixando claro que não aceita desrespeito.

Surpreso, ele tentará se defender. "O que está acontecendo? Não esperava por uma reação dessas." Mas Estela não deixará espaço para desculpas. "Vocês, homens, são todos iguais!", desabafará.

Mesmo com os argumentos de Celso e sua tentativa de explicar que "nunca a faria sofrer" e que "tem as melhores intenções", Estela permanecerá firme em sua decisão. "Com licença. Preciso ir para casa cuidar de minha irmã", dirá, encerrando o encontro e indo embora.

A sequência promete emocionar os telespectadores e mostrar mais uma vez que, em Êta Mundo Melhor!, a verdade sempre aparece, e o coração nem sempre perdoa.

