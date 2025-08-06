Êta Mundo Melhor!: Estela recebe diagnóstico alarmante sobre saúde de Anabela

Anabela enfrenta uma complicação grave em sua saúde, e Estela fica devastada ao ficar sabendo sobre o diagnóstico em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, o drama de Estela (Larissa Manoela) e sua irmã Anabela (Isabelly Carvalho) atinge um novo pico de tensão. Segundo o site Notícias da TV, Anabela terá uma crise grave de saúde, colocando Estela em um estado de desespero absoluto. A menina apresenta febre alta, dores intensas e uma secreção amarela no ouvido, o que a leva diretamente ao hospital, onde o diagnóstico traz más notícias.

Após a festa de Samir (Davi Malizia), Estela percebe que Anabela não está bem. Preocupada com os sintomas, ela decide levar a irmã ao hospital, onde busca pelo médico Lauro (Marcelo Argenta). Como Lauro não está no local, Estela, já desesperada, vai até o dancing onde ele costuma estar e pede que ele a acompanhe.

No hospital, Lauro realiza os exames e finalmente revela a causa do sofrimento de Anabela: "Sua irmã tem uma massa no ouvido direito", diz o médico, deixando Estela chocada. Ela, não entendendo o que isso significa, questiona: "Massa? Como um cisto?". Lauro confirma, explicando que a massa provavelmente é resultado da otite crônica que Anabela apresenta desde pequena.

O momento mais dramático ocorre quando Estela, sem saber da gravidade, pergunta ao médico: "Doutor, não me esconda nada. É muito grave?". Lauro, com sinceridade, responde: "Na pior das hipóteses, Anabela pode perder a audição". Estela, em choque, pergunta: "Ela pode ficar surda?", e o médico confirma, fazendo a jovem enfermeira desabar.

Com essa notícia devastadora, Estela enfrenta um dos maiores desafios de sua vida. A possibilidade de Anabela perder a audição a coloca em um dilema emocional e médico, enquanto ela tenta encontrar uma solução para salvar a saúde de sua irmã.

Esse momento de Êta Mundo Melhor! é um dos mais emocionantes e promete aprofundar a relação de amor e cuidados entre Estela e Anabela, que, apesar das adversidades, continuam sendo pilares um para o outro.

Isabelly Carvalho sobre parceria com Larissa Manoela em Êta Mundo Melhor!

Isabelly Carvalho, de 10 anos, vem chamando atenção do público na novela Êta Mundo Melhor!, da TV Globo, interpretando doce Anabela. À CARAS Digital, a atriz mirim falou sobre fazer parte do folhetim, a relação com Larissa Manoela, que interpreta Estela, sua irmã na trama, e seus sonhos para o futuro.

"Receber o tão esperado 'sim' para estar nessa novela foi uma grande felicidade", afirmou ela. Isabelly, que já havia participado de elencos de apoio sem falas, agora realiza um sonho ao brilhar em um papel com cenas importantes. "Para mim, foi a resposta de que nunca podemos desistir no primeiro não."

A atriz também falou sobre o primeiro dia de gravação, e relembrou a emoção e o nervosismo. "Minhas mãozinhas suavam, mas recebi tanto apoio e carinho da Larissa Manoela e da preparadora Symone Strobel, que meu nervosismo foi passando. A diretora Amora Mautner me deu boas-vindas, e aí comecei a me sentir segura e me divertir no set", confessou.

Isabelly Carvalho ainda revelou que a parceria com Larissa Manoela vai muito além das câmeras. "Além de ser minha parceira de cena, ela me dá muitas dicas. Nos bastidores, fazemos muitas bagunças, ela vira criança junto comigo e até gravamos dancinhas", disse ela, que sempre teve a atriz como inspiração.

Entre os desafios do papel, a estrela mirim revela que uma das cenas mais difíceis ainda está por vir, logo após a internação da Anabela. "Não posso dar muitos spoilers, mas o público vai se emocionar muito", avisou.

