Êta Mundo Melhor!: Estela irrita Zulma com decisão sobre crianças do orfanato

Estela decide dar aulas para os pequenos, mas encontra oposição de Zulma, que pede ajuda a Ernesto para impedir os estudos

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) vai tomar uma atitude ousada e altruísta que a coloca em rota de colisão com Zulma (Heloisa Périssé), a vilã da trama.

Determinada a mudar a vida das crianças do orfanato, Estela conquista um espaço improvisado na escola de sua irmã para começar a ensinar os pequenos a ler e escrever. Ela, cheia de entusiasmo, corre para contar a novidade para Zulma, que finge apoio à iniciativa.

"Obrigada, minha querida! É tão boa comigo e com meus anjinhos!", diz Zulma, tentando esconder sua fúria com um sorriso falso enquanto, por dentro, se enfurece com a decisão de Estela.

Estela, empolgada com o que considera um grande passo para as crianças, se despede: "Vejo vocês na sala de aula, crianças!". Ela imagina que sua boa ação será bem recebida, mas, na verdade, ela está prestes a enfrentar a resistência feroz de Zulma, que, embora aceite a proposta na frente da enfermeira, logo começa a maquinar maneiras de impedir a mudança.

O plano de Zulma

Zulma, furiosa por perder o controle sobre os pequenos e sua lucrativa exploração do trabalho infantil, decide fazer de tudo para garantir que as crianças não estudem. Para isso, ela recorre a Ernesto (Eriberto Leão), sempre disposto a ajudá-la em troca de algum pagamento.

"Pode encurtar essa lenga, lenga. Se não me der um bom dinheiro, pode procurar outro para fazer o serviço sujo", diz Ernesto, mostrando que está disposto a colaborar, mas com suas próprias condições. Zulma, irritada com a proposta, mas sem alternativas, concorda em pagar o vilão para que ele a ajude a frustrar o plano de Estela.

Agora, Zulma e Ernesto tramam para impedir que Estela realize seu sonho de ensinar as crianças, e ela fará de tudo para continuar manipulando a situação a seu favor.

