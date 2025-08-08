Êta Mundo Melhor!: Estela faz acordo com Celso para salvar a vida de Anabela

Na novela Êta Mundo Melhor!, Estela toma uma decisão difícil para salvar a vida de Anabela e acaba fazendo um sacrifício pessoal

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) passará por uma das decisões mais difíceis de sua vida, com sua irmã Anabela (Isabelly Carvalho) em estado grave. A menina, que já enfrentava sérios problemas de saúde, passa a ter complicações maiores, com um diagnóstico de uma massa no ouvido que pode levar à perda de audição.

Segundo o site Notícias da TV, a situação se torna ainda mais desesperadora para Estela, que, sem alternativas, decide aceitar a ajuda de Celso (Rainer Cadete). No capítulo que vai ao ar neste sábado, 9, a enfermeira, aflita com o estado de saúde de Anabela, tenta encontrar uma solução. Após gastar todas as suas economias com medicamentos e exames, ela se vê sem recursos para arcar com os custos de novos exames pedidos pelo médico Lauro (Marcelo Argenta).

Quando Celso percebe a aflição da jovem, ele se oferece para ajudá-la financeiramente. "Se eu puder ajudar em qualquer coisa, promete que me fala? Qualquer coisa mesmo!", ele diz, tentando ser útil.

Estela, relutante, inicialmente recusa a ajuda, mas a pressão e o desespero fazem com que ela aceite. "Eu agradeço sua generosidade, mas não posso aceitar. Não é certo", ela responde. No entanto, Celso insiste: "Errado é deixar Anabela sofrer. O dinheiro não me fará falta. Me deixe te ajudar", mostrando sua determinação em ajudar. Depois de uma breve conversa, Estela concorda, mas faz uma condição inusitada.

A proposta

Em um momento de grande sacrifício, Estela tira de sua bolsa uma caixinha de joias, contendo as alianças de seus pais. "São as alianças de papai e mamãe. Eu ia empenhar, mas aceito seu empréstimo, se ficar com elas como garantia", diz ela, oferecendo um símbolo de sua família em troca da ajuda de Celso. O gesto emociona o galã, que recusa a garantia, dizendo que só quer ajudar.

No entanto, a jovem insiste: "Vou me sentir melhor assim. Você fica com as alianças e eu as resgato assim que puder." Celso, tocado pela atitude de Estela, concorda com o acordo: "Se é o que deseja, está combinado!" Ele então beija a mão de Estela, mostrando respeito e consideração por ela.

Resumo da semana

Sábado (9/8) - Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

Segunda (11/8) - Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. Dita afirma a Margarida que Candinho e Zulma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho, e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas. Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. Tamires conhece um Comendador. Medeia provoca Zulma. Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela.

Terça (12/8) - Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada. Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes. Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta. Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.



Quarta (13/8) - Estela conta sua história de vida a Celso. As crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola. Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis. Dirce se irrita ao perceber que as crianças fugiram da escola. Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia. Zulma planeja conquistar Candinho, e Medeia alerta Asdrúbal. Dirce cancela as aulas para as crianças do orfanato. Zulma prepara um piquenique para Candinho. Celso inventa para Samir que Candinho desconfia do menino.



Quinta (14/8) - Medeia desconfia das atitudes de Celso. Samir afirma a Jasmin que não quer mais saber de Candinho. Estela conversa com as crianças sobre o cancelamento das aulas. Aladin visita Anabela no hospital. Ernesto e Tamires armam contra Mirtes e o Comendador. Sabiá explica a Candinho como pode encontrar novas pistas sobre seu filho. Estela faz compras para as crianças. Tales mostra a Dita um bilhete especial de um fã. Clóvis pede que o primo o ajude a fingir para Dita que é rico. Candinho encontra Celso e Araújo conversando. Quinzinho anuncia que quer a separação de Cunegundes.



Sexta (15/8) - Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá. Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá. Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.



Sábado (16/8) - Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá. Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital. Zulma sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando. Clóvis procura Candinho.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Zulma faz jogada suja e envenena detetive para proteger segredo