Êta Mundo Melhor!: Estela escapa da morte, mas cai em nova armadilha

Estela quase é atropelada, vive reencontro inesperado e se envolve com alguém de passado duvidoso nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!

Estela (Larissa Manoela) viverá fortes emoções nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! e acabará envolvida por Celso (Rainer Cadete), sem desconfiar de seu passado questionável. A enfermeira será salva de um atropelamento pelo próprio vilão, que aproveitará o momento para se reaproximar dela com charme e falsidade.

Segundo o site Notícias da TV, em cena prevista para ir ao ar neste sábado, 12, Estela sairá de uma loja distraída, derrubará um pacote e, ao se abaixar para pegá-lo, quase será atingida por um carro em alta velocidade. No último instante, será puxada por alguém e salva do acidente.

Reencontro abre espaço para novo flerte

Após o susto, Estela reconhecerá seu salvador: Celso. "Parece que o destino a colocou em meu caminho novamente! Sabe que, todo esse tempo, lembrava de você? Cuidou de minha Maria no leito de morte... Tem tempo? Tomaria uma xícara de café comigo?", dirá ele, lançando seu charme.

A enfermeira recusará educadamente: "Infelizmente não posso, tenho que ir para o hospital", responderá. "Entendo perfeitamente, enfermeira Estela", dirá Celso, surpreendendo-a por lembrar seu nome. "Lembra do meu nome", se impressionará ela. O malandro então perguntará se ela lembra o dele. "Lembro. Celso...", dirá Estela, antes de trocarem sorrisos.

O galã acompanhará a jovem até o hospital e continuará investindo. "Este convite me fez lembrar... Em seus momentos finais, sua esposa pediu que seguisse com sua vida", lembrará Estela. Celso então engatará o flerte: "E procurasse um novo amor... Ainda não encontrei a pessoa certa. Ou encontrei, mas talvez só agora tenha chegado o momento certo desse encontro".

Estela se mostrará receptiva: "Termino o expediente sempre no final do dia... Passe aqui se quiser mesmo tomar um café". "Estarei aqui sem falta no final do seu expediente, enfermeira Estela!", prometerá Celso. Sem saber, a jovem estará abrindo o coração para alguém de caráter duvidoso.

Leia também:Êta Mundo Melhor: Segredo de Estela é revelado; saiba qual é