Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição

Na novela Êta Mundo Melhor!, Anabela vai perceber que não está conseguindo ouvir após Joaquim aumentar o volume do rádio no máximo a pedido da amiga

Em Êta Mundo Melhor!, a saúde de Anabela (Isabelly Carvalho) volta a preocupar Estela (Larissa Manoela) quando a menina começa a enfrentar sérios problemas com sua audição. Depois de ser diagnosticada com otite crônica, Anabela corre o risco de perder a audição, e nos próximos capítulos, ela vai dar um grande susto na irmã, deixando Estela completamente desesperada.

Tudo começa de forma descontraída quando Anabela e Joaquim (Tom Zé) estão brincando na casa dela. O rapaz, querendo ouvir algo de bom, tem a ideia de sintonizar o rádio na rádio onde Dita (Jeniffer Nascimento) está cantando. Quando ele liga o aparelho, Anabela pede para aumentar o volume: "Aumenta mais! Não estou ouvindo!", ela exige. Joaquim, sem hesitar, gira o botão do rádio, mas percebe que a menina continua insatisfeita: "Está no volume máximo, Anabela!", ele responde, sem entender o que está acontecendo.

A situação começa a ficar estranha quando Dona Manoela (Dhu Moraes) entra no quarto e reclama do volume alto. "Assim os vizinhos reclamam!", ela diz. Joaquim explica que o alto volume foi pedido pela própria Anabela, e é nesse momento que Estela, que estava na sala, se aproxima e questiona a irmã, preocupada: "Anabela! O que está acontecendo?".

Anabela, assustada, revela a Estela o que está acontecendo: "Não estou ouvindo nada, Estela!". A frase de Anabela deixa Estela em pânico.

Vale lembrar que Estela fez um acordo com Celso (Rainer Cadete) para conseguir arcar com os custos de novos exames pedidos pelo médico Lauro (Marcelo Argenta). Ele se ofereceu para ajudá-la financeiramente, mas a enfermeira recusou a oferta inicialmente. Depois de uma conversa, ela aceitou a oferta, mas impôs uma condição.

Estela tirou de sua bolsa uma caixinha de joias, contendo as alianças de seus pais. "São as alianças de papai e mamãe. Eu ia empenhar, mas aceito seu empréstimo, se ficar com elas como garantia", disse ela, oferecendo um símbolo de sua família em troca da ajuda de Celso. O gesto emociona o galã, que recusa a garantia, dizendo que só quer ajudar.

No entanto, a jovem insiste: "Vou me sentir melhor assim. Você fica com as alianças e eu as resgato assim que puder." Celso, tocado pela atitude de Estela, concorda com o acordo: "Se é o que deseja, está combinado!". Ele então beija a mão de Estela, mostrando respeito e consideração por ela.

Resumo da semana

Segunda (11/8) - Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. Dita afirma a Margarida que Candinho e Zulma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho, e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas. Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. Tamires conhece um Comendador. Medeia provoca Zulma. Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela.

Terça (12/8) - Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada. Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes. Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta. Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.

Quarta (13/8) - Estela conta sua história de vida a Celso. As crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola. Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis. Dirce se irrita ao perceber que as crianças fugiram da escola. Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia. Zulma planeja conquistar Candinho, e Medeia alerta Asdrúbal. Dirce cancela as aulas para as crianças do orfanato. Zulma prepara um piquenique para Candinho. Celso inventa para Samir que Candinho desconfia do menino.

Quinta (14/8) - Medeia desconfia das atitudes de Celso. Samir afirma a Jasmin que não quer mais saber de Candinho. Estela conversa com as crianças sobre o cancelamento das aulas. Aladin visita Anabela no hospital. Ernesto e Tamires armam contra Mirtes e o Comendador. Sabiá explica a Candinho como pode encontrar novas pistas sobre seu filho. Estela faz compras para as crianças. Tales mostra a Dita um bilhete especial de um fã. Clóvis pede que o primo o ajude a fingir para Dita que é rico. Candinho encontra Celso e Araújo conversando. Quinzinho anuncia que quer a separação de Cunegundes.

Sexta (15/8) - Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá. Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá. Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.

Sábado (16/8) - Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá. Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital. Zulma sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando. Clóvis procura Candinho.

