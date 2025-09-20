Êta Mundo Melhor!: Ernesto finge mudança de vida e planeja golpe milionário

A vida de Ernesto (Eriberto Leão) vai sofrer uma reviravolta nos próximos capítulos da novela Êta Mundo Melhor!, mas não devido a uma mudança de caráter. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, o vilão vai enganar seu padrinho, Paixão (Henri Pagnoncelli), que, à beira da morte, acredita que está ajudando o afilhado arrependido.

O ricaço, muito doente, mobiliza uma busca para encontrar seu afilhado desaparecido e lhe deixar sua fortuna. Com o auxílio de Lúcio (Tony Tornado) e Margarida (Nívea Maria), Paixão finalmente o localiza e se emociona profundamente com o reencontro.

Desconhecendo as verdadeiras intenções do afilhado, o idoso contrata advogados para tirá-lo da prisão. Após ser solto, Ernesto não perde tempo: finge ser outra pessoa e até inventa um falso noivado com Mirtes (Mariana Bridi) para comover o padrinho. Ele o faz crer que vai se casar e constituir uma família.

Com um novo visual, o ex-presidiário simula ter mudado de vida, mas toda a encenação é para herdar a fortuna do padrinho. Paixão, iludido, morre convicto de que fez a coisa certa. Na trama, ele faz um testamento deixando todos os seus bens para o afilhado, porém algo dá errado no último momento, e ao que tudo indica, o malandro vai perder a herança.

Estela é dada como morta após ser vítima de armadilha cruel

Estela (Larissa Manoela) correrá risco de morte em Êta Mundo Melhor! após descobrir um segredo bombástico sobre Ernesto. A enfermeira vai se dar conta de que o canalha estará prestes a dar um novo golpe e decidirá desmascará-lo, mas acabará sendo sequestrada em um passeio de barco e será dada como morta após desaparecer nas águas do rio Tietê. A situação chocante colocará a vida de Estela em um perigo iminente.

Tudo começará quando Dita (Jeniffer Nascimento) visitar Estela e contar que terá visto Ernesto esbanjando alegria ao lado de Mirtes no dancing. O malandro, que terá sido libertado da cadeia com a ajuda do padrinho rico, o doutor Paixão, não pensará duas vezes antes de planejar um novo crime. A cantora ainda revelará que terá ouvido o malandro dizer que, se o velho demorar a morrer, ele poderia até “ajudar” a acelerar o processo. Alarmada, Estela afirmará que precisa contar a verdade ao benfeitor do vilão antes que seja tarde demais. “Tenho que desmascarar Ernesto para o padrinho dele. Está correndo risco de morte!”, dirá à amiga. Saiba mais!

Leia também: Êta Mundo Melhor!: Zulma arma contra Candinho e provoca decepção em Dita