Êta Mundo Melhor!: Ernesto expõe segredo de Zulma e gera revolta nas crianças

Ernesto revela podre de Zulma e provoca uma reviravolta na Casa dos Anjos, deixando as crianças em choque em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Ernesto (Eriberto Leão) não perde a chance de causar uma grande confusão na Casa dos Anjos. Em uma sequência que irá ao ar a partir desta quinta-feira, 28, o vilão tenta proibir as crianças de irem à escola e, em seu lugar, ensina-as a cometer crimes, como bater carteiras.

Essa proposta provoca o choque imediato de Zulma (Heloisa Périssé), Zenaide (Evelyn Castro) e das crianças, mas o pior ainda está por vir. Segundo o site Notícias da TV, Ernesto vai revelar um segredo sujo de Zulma que deixará todos surpresos e abalados.

Ernesto, com seu jeito manipulador, não hesita em expor o passado da vilã. Ele diz, sem hesitar, às crianças: "Que conversa é essa? Não foi você que me pediu pra destruir a sala de aula? Assim como foram vocês duas que tentaram tacar fogo na escola!". O impacto das palavras de Ernesto é imediato, e as crianças ficam chocadas com a revelação de que a responsável pelo orfanato, Zulma, havia ordenado a destruição da escola. Samir (Davi Malizia) pergunta: "É verdade isso, dona Zulma?", deixando a vilã em uma situação difícil de justificar.

Zenaide, tentando proteger Zulma, nega: "Não é verdade! A patroinha faz tudo por vocês!". Porém, a dúvida e o desconforto nas crianças são palpáveis. Zulma, tentando manter sua imagem de autoridade, responde: "Quero que o teto caia sobre a minha cabeça, se já fiz algo de ruim para os meus anjinhos!". Essa declaração, no entanto, só faz com que Ernesto e Zenaide olhem para cima, temendo que o teto realmente caia.

Zulma tenta remediar a situação e diz às crianças: "Anjinhos, vão agora para escola! Eu me entendo com Ernesto", tentando dar um ar de normalidade à situação. Mas Ernesto, irritado, não deixa barato e reclama: "Não tinha nada que melar meus planos!". Zulma, com o temperamento aflorado, ameaça o primo: "Ernesto, ouça bem. Se tentar jogar meus anjinhos contra mim de novo, esqueço que é meu primo e cometo uma loucura!".

Por sua vez, Zenaide avisa: "E se uma das crianças for pega batendo carteira, a polícia bate aqui e bau-bau Casa dos Anjos". A tensão entre os três cresce, e a situação na Casa dos Anjos se torna ainda mais instável. Ernesto, sem remorso algum, declara: "Zenaide está certa. Pensarei em um novo plano pra fazer um cascalho com as pestinhas. Mas vocês duas terão que compensar o meu prejuízo".

A vida de farsas e impunidade de Ernesto chega ao fim de maneira dramática. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a sequência será exibida a partir do dia 6 de setembro e promete prender o público com tensão, ação e emoção intensa.

O malandro, fugitivo da Justiça desde que raptou o filho de Candinho (Sergio Guizé), será flagrado na casa de Zulma e perseguido pelas ruas da cidade até quase ser linchado pela população. Desesperado ao ser avistado pelo detetive Sabiá (Fábio de Luca), Ernesto corre por ruas e praças, derrubando barracas e empurrando quem estiver em seu caminho. A situação se intensifica quando Sabiá grita em voz alta que ele é sequestrador de crianças.

A notícia se espalha rapidamente, e a multidão enfurecida começa a cercar o vilão, clamando por justiça com as próprias mãos. Durante a fuga, Ernesto tropeça e torce o pé, caindo ao chão. A população começa a atirar tomates e gritar ameaças: "Quem mexe com criança merece apanhar!", exclama um dos presentes, evidenciando o ódio coletivo contra ele. Apavorado, Ernesto implora para não ser agredido, mas o pior é impedido graças à chegada oportuna de Sabiá, que afasta os revoltosos e garante que o caso será tratado pela polícia. Saiba mais!

