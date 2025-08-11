Êta Mundo Melhor!: Ernesto é derrotado e preso após confronto tenso

Na novela Êta Mundo Melhor!, Ernesto será preso após enfrentar uma dura derrota depois de um confronto com Candinho e Policarpo

Em Êta Mundo Melhor!, Ernesto (Eriberto Leão) se verá diante de sua maior derrota. A trama, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, culmina em uma reviravolta inesperada para o vilão, que acaba sendo preso após um embate com Candinho (Sergio Guizé). O confronto acontece em frente à pensão de Margarida (Nívea Maria), onde o clima fica tenso e o vilão é surpreendido por um aliado inesperado.

Tudo começa quando Ernesto e Candinho se encontram cara a cara. O vilão, irritado, não perde a chance de provocar o caipira: "Você está sempre no meu caminho, matuto!", dispara, demonstrando toda a sua raiva acumulada. Candinho, sem se intimidar, retruca: "Ocê que vive atrapaiando a minha vida, Bigodim de uma figa!". O bate-boca entre os dois evolui para empurrões, até que Ernesto, enfurecido, pega um pedaço de pau e avança contra o caipira com a ameaça de acabar com ele de vez.

No entanto, Ernesto não imagina que o verdadeiro herói da situação não será Candinho, mas sim Policarpo, o burro fiel de Candinho. Com um movimento rápido e certeiro, Policarpo solta um zurro alto e aplica um coice devastador em Ernesto, derrubando-o desacordado. Candinho, aliviado, agradece a ajuda do amigo: "Acertou im cheio, Policarpo! Botou o Bigodim pra drumir! Valeu, meu amigo".

A prisão e o desprezo de Tamires

Com Ernesto caído, o detetive Sabiá (Fábio de Luca) chega ao local e elogia a ação: "Bom trabalho. Derrubou o canalha do Ernesto!". Candinho, sempre fiel a Policarpo, dá o crédito correto: "Num fui ieu, seu Sabiá. Foi o Policarpo". Sem perder tempo, o detetive algema o vilão e o leva direto para a delegacia: "Esse aí não me escapa mais. Vou levar o bandido direto para cadeia!".

Já preso, Ernesto tenta reverter a situação ligando para Tamires (Monique Alfradique), mas a recepção não é nada amigável. "Tinha certeza que um dia iria receber uma ligação sua da delegacia", ela diz com ironia. O bandido, desesperado, implora por ajuda, mas é recebido com desprezo: "Agora estou ocupada. Amanhã faço uma visita. Bye, bye, baby".

Mais tarde, na cela, Ernesto recebe a visita de Candinho e Asdrúbal (Luis Miranda). O caipira, cheio de raiva e emoção, exige respostas: "Onde tá o meu minino, Bigodim? Fala as verdade pra eu!". A cena promete muita tensão, com Candinho exigindo que o delegado arranque a verdade de Ernesto sobre o sequestro de seu filho.

Estela entra em pânico após Anabela perder a audição

Em Êta Mundo Melhor!, a saúde de Anabela (Isabelly Carvalho) volta a preocupar Estela (Larissa Manoela) quando a menina começa a enfrentar sérios problemas com sua audição. Depois de ser diagnosticada com otite crônica, Anabela corre o risco de perder a audição, e nos próximos capítulos, ela vai dar um grande susto na irmã, deixando Estela completamente desesperada.

Tudo começa de forma descontraída quando Anabela e Joaquim (Tom Zé) estão brincando na casa dela. O rapaz, querendo ouvir algo de bom, tem a ideia de sintonizar o rádio na rádio onde Dita (Jeniffer Nascimento) está cantando. Quando ele liga o aparelho, Anabela pede para aumentar o volume: "Aumenta mais! Não estou ouvindo!", ela exige. Joaquim, sem hesitar, gira o botão do rádio, mas percebe que a menina continua insatisfeita: "Está no volume máximo, Anabela!", ele responde, sem entender o que está acontecendo.

A situação começa a ficar estranha quando Dona Manoela (Dhu Moraes) entra no quarto e reclama do volume alto. "Assim os vizinhos reclamam!", ela diz. Joaquim explica que o alto volume foi pedido pela própria Anabela, e é nesse momento que Estela, que estava na sala, se aproxima e questiona a irmã, preocupada: "Anabela! O que está acontecendo?". Anabela, assustada, revela a Estela o que está acontecendo: "Não estou ouvindo nada, Estela!". A frase de Anabela deixa Estela em pânico.

