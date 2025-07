Êta Mundo Melhor!: Ernesto coloca plano em prática, mas é surpreendido por Celso

Na novela Êta Mundo Melhor, da Globo, Ernesto cumpre ordem de Zulma e destrói a sala de aula de Estela, mas é pego por Celso

Em Êta Mundo Melhor!, a tensão aumenta quando Zulma (Heloisa Périssé) decide ir mais longe para impedir que as crianças do orfanato estudem.

A vilã, que já tinha se oposto ao ensino, ordena a Ernesto (Eriberto Leão) que destrua a sala de aula improvisada por Estela (Larissa Manoela), que estava determinada a dar aulas aos pequenos. A missão de destruir a escola vai ser cumprida pelo vilão e seus capangas, mas eles não contavam com a surpresa de Celso (Rainer Cadete).

O confronto

A cena se passa à noite, quando Ernesto chega ao local com seus comparsas para colocar o plano em prática. "Vamos quebrar tudo, reduzir o lugar a pó!", diz ele com entusiasmo, antes de começar a destruição. Os capangas começam a derrubar móveis e a bagunçar o espaço onde Estela preparou com tanto cuidado a sala de aula para as crianças.

No entanto, Celso, que já estava ciente da intenção de Ernesto, flagra o momento em que a destruição começa e decide intervir. "Parados os dois! A festa acabou!", ordena o rapaz, surpreendendo os bandidos no meio do caminho. O confronto entre o bom e o mal se intensifica, e Celso exige que Ernesto pare imediatamente com o que estava fazendo.

Ernesto, desafiador como sempre, não se intimida e retruca: "Não pode me impedir." Mas Celso, sem hesitar, responde com firmeza: "Vamos dar um jeito em vocês!". O confronto toma um rumo tenso, e fica a dúvida no ar: quem sairá vencedor dessa batalha?

A cena promete deixar os telespectadores em suspense, com a disputa entre os personagens se tornando cada vez mais intensa. Celso, agora em defesa de Estela e das crianças, está disposto a fazer o que for preciso para evitar que o sonho de educação seja destruído, enquanto Ernesto segue fiel às ordens de Zulma, sem medir consequências.

O que acontecerá neste confronto? Quem sairá vitorioso? Não perca os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, que prometem muitas emoções e reviravoltas.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Sandra volta para a história em breve