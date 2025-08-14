Êta Mundo Melhor!: Dita tem reação inesperada após pedido de Clóvis

Na novela Êta Mundo Melhor!, Clóvis tenta impressionar Dita com uma atitude ousada, mas as coisas não saem como ele planejou

Em Êta Mundo Melhor!, o personagem Clóvis (Dudu Azevedo) resolve armar um grande golpe de mestre para impressionar Dita (Jeniffer Nascimento) e, quem sabe, pedir sua mão em casamento.

Fingindo ser um homem rico e bem-sucedido, ele a leva para jantar em um restaurante chique, aproveitando o fato de seu primo ser garçom no local. No entanto, Clóvis, que não tem o dinheiro que quer aparentar, entra em uma situação desconfortável quando o garçom sugere um prato simples e água como bebida.

Dita, já desconfiada da situação, não consegue esconder a decepção. "Salada e água, mas isso comia no sítio quando num sobrava nenhuma parte dos frango...", comenta, deixando claro que a situação não está agradando nem um pouco. Clóvis, então, tenta manter as aparências e, com um sorriso nervoso, insiste: "Quer saber? Dita, como é uma ocasião especial, vamos pedir o que há de melhor." A decisão dele de ir contra o que o garçom sugeriu só piora ainda mais a situação.

O pedido de casamento que virou um pesadelo

O momento, que Clóvis havia planejado com tanto cuidado, começa a escorregar pelas mãos dele. Dita, já desconfortável com o cenário, pede o camarão flambado, o prato mais caro do cardápio, enquanto Clóvis, para tentar continuar a farsa, escolhe o vinho mais caro do restaurante.

Quando tudo parecia estar indo para o caminho do pedido de casamento, Clóvis se ajoelha aos pés de Dita, com um anel brilhante na mão, e diz as palavras que ele achava que seriam mágicas: "Eu te amo, Dita Ribeiro! Você aceita ser a minha esposa?"

Mas a cena romântica não acontece como ele esperava. Em um momento inesperado e dramático, Dita começa a se engasgar com o camarão e Clóvis, nervoso, tenta desesperadamente bater nas costas dela para ajudá-la. A tentativa de criar um momento mágico se transforma em um desastre.

O pedido de casamento de Clóvis não só fracassa como também revela as falhas de sua farsa. Dita, no entanto, permanece com sua dignidade intacta e, provavelmente, mais desconfiada do que nunca. A cena é uma mistura de humor e tensão, com o público se perguntando se Clóvis será capaz de lidar com as consequências de seu grande erro.

Zulma faz jogada suja e envenena detetive para proteger segredo

Em Êta Mundo Melhor!, Zulma (Heloisa Périssé) mais uma vez prova que tem sangue de vilã ao tomar atitudes extremamente drásticas para proteger seus interesses. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a vilã não hesitará em envenenar o detetive Sabiá (Fábio de Luca), que quer descobrir que é o menino que se passou pelo filho de Candinho (Sergio Guizé).

A situação começa a esquentar quando o detetive Sabiá chega ao orfanato com um retrato falado de Simbá (Arthur Yera). Ele está determinado a encontrar o garoto e interroga Zulma e Ernesto (Eriberto Leão). "Preciso encontrar esse garoto com urgência", afirma ele, sem saber que está lidando com a dupla de vilões. Mesmo com as negativas de dos dois, o detetive insiste e exige ver todas as crianças da instituição.

A situação fica tensa quando uma das meninas reconhece Simbá no retrato falado. Sem saída, Zulma decide agir rapidamente para despistar o detetive. Ela manda preparar um café com biscoitos, mas o que parece ser apenas um gesto de cortesia será, na verdade, uma armadilha. O café, como não poderia deixar de ser, é adulterado com uma poção misteriosa dada a Zulma por uma cigana.

Após beber o café envenenado, Sabiá cai em um sono profundo e perde a memória do que aconteceu. "Já fiz a minha parte colocando o Sabiá para dormir! Faça a sua e desapareça com o detetive!", exige Zulma a Ernesto. Eles então carregam o detetive desmaiado até a frente de um bar, onde o deixam jogado, fazendo-o parecer apenas mais um bêbado caído na rua. Saiba mais!

