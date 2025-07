Êta Mundo Melhor!: Dita canta em concurso e fica sem reação ao ouvir o resultado

Dita canta pela primeira vez em público, emociona o público e vive um momento decisivo ao ser reconhecida como novo talento da rádio

Na novela das 18h, Êta Mundo Melhor!, o aguardado momento de Dita (Jeniffer Nascimento) chega nesta terça-feira, 8 de julho de 2025: sua estreia em um concurso de calouros da rádio, cenário ideal para impulsionar seu sonho de se tornar uma grande cantora.

Segundo o Gshow, nos bastidores, Dita revela aos colegas que sua única "experiência" foi cantar no sítio ou no chuveiro. Ao ser chamada por Lúcio (Tony Tornado), ela confessa: "Eu vô cantá a música que minha tia botava pra eu quando era criança. Sempre parava de chorá. Chama: 'Procê Gostá de Mim'", contou.

Lúcio comenta que essa marchinha imortalizada por Carmen Miranda é uma escolha ousada, mas Dita surpreende: sua interpretação é emocionante, com o público reagindo de forma entusiasmada. No clímax da apresentação, o apresentador profere suas palavras: "Hoje estamos conhecendo uma nova estrela!", diz ele. Dita é coroada campeã do concurso, assinando contrato para se apresentar na rádio – um marco na sua carreira.

O impacto da vitória de Dita

A vitória de Dita representa um divisor de águas na trama e para a personagem:

Evolução da personagem: originalmente coadjuvante em Êta Mundo Bom! e agora protagonista desta continuação, Dita concretiza sua jornada à frente dos holofotes

Reforço temático: a conquista corrobora o enredo central da novela – superação, amor e a luta por sonhos.

Relação com Candinho: sua vinculação emocional com Candinho (Sergio Guizé) pode ganhar força, agora com sua voz ecoando no rádio.

Cenário social e histórico: ambientada na década de 1950, a novela presta homenagem à tradição dos concursos de calouros como porta de entrada de talentos, lembrando lendas como Elza Soares, que despontou a partir de concursos radiofônicos

Jeniffer Nascimento revive Dita, agora com um papel protagonista, após ter sido coadjuvante em Êta Mundo Bom!, em 2016. O contrato de caloura na rádio se encaixa na construção de uma carreira que ganha fôlego na ficção.

