Êta Mundo Melhor!: Cunegundes se vinga de Maria Divina e a faz passar mico

É guerra! Cunegundes arma uma vingança e faz Maria Divina pagar um grande mico na frente de Zé dos Porcos em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, a guerra pelo comando das terras no sítio Dom Pedro II está prestes a se intensificar. Depois que Maria Divina (Castorine) assumiu a liderança, Cunegundes (Elizabeth Savala) foi rebaixada a empregada, mas não se contentou com a nova posição. Em uma virada de jogo, ela decide se vingar de Maria Divina de forma bem-humorada, mas não menos cruel.

Cunegundes, com seu jeito astuto, finge ser amiga de Maria Divina e, com isso, conquista sua confiança. Maria Divina, ingênua, pede a ajuda de Cunegundes para fazer um penteado especial, acreditando que isso ajudaria a seduzir Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi). A vilã, então, promete criar um visual que ninguém jamais viu. "Intão senta aí, qui vô fazê um penteado que ninguém nunca viu iguar! Vô passá também uma maquiage nesse seu rosto", diz ela, com um sorriso dissimulado.

Maria Divina, sem desconfiar, vai ao encontro de Zé dos Porcos, orgulhosa do novo visual. "Oia, Zé, oia como tou bonita dimais. A Dona Cunegundes me imbelezô toda", ela diz, esperançosa de impressioná-lo. No entanto, Zé dos Porcos reage com espanto: "Mas tá feia pur dimais, Maria Divina!", ele exclama, claramente assustado com a aparência dela.

Maria Divina, chateada, se olha no espelho e dá um grito de ódio. Ela finalmente percebe a pegadinha de Cunegundes e fica furiosa. A guerra entre as duas, no entanto, está só começando. Maria Divina, ferida no orgulho, promete se vingar da empregada que a humilhou na frente de Zé dos Porcos.

Com essa reviravolta, Êta Mundo Melhor! promete trazer muito mais tensão entre as personagens, com Cunegundes e Maria Divina disputando poder e prestígio no sítio. A vingança e os conflitos entre elas continuam a agitar a trama, mantendo os telespectadores na expectativa.

Confira o resumo da semana

Segunda (4/8) - Zenaide despista Candinho e afirma que Zulma quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Zenaide pede que Tales contrate Dita para cantar na festa de Zulma. Zulma distribui convites a todos para seu aniversário. Lauro pede que Sônia finja que é sua namorada em troca de ajuda financeira. Samir e as crianças armam uma confusão no dia da festa de Zulma. Cunegundes provoca Maria Divina. Zulma prende Ernesto em seu guarda-roupas para impedi-lo de ir à sua festa. Anabela consegue libertar as crianças, e a festa de Zulma é interrompida. Candinho promete fazer uma festa de aniversário para Samir.

Terça (5/8) - Celso tenta dissuadir Candinho da ideia de oferecer uma festa a Samir, e pede ajuda a Zulma e Zenaide. Simbá afirma a Samir que ele jamais encontrará seu pai. Candinho organiza a festa de Samir com Asdrúbal, Picolé e Quitéria. Dita afirma a Margarida que não quer mais saber de Candinho. Ernesto se livra do guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Zulma permite que Samir e as crianças vão à festa organizada por Candinho, mas exige acompanhá-las. Margarida desconfia do suposto namoro de Lauro e Sônia. Maria Divina se vinga de Cunegundes. Zulma e Zenaide são acusadas de roubo em uma loja.

Quarta (6/8) - Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.

Quinta (7/8) - Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

Sexta (8/8) - Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.

Sábado (9/8) - Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

