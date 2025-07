Novelas / Novo casal?

Êta Mundo Melhor!: Celso toca o coração de Estela com gesto inesperado

Celso se abre com Estela em um jantar especial, relembra Maria com carinho e surpreende a enfermeira com flores e bombons no hospital

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo