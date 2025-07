Êta Mundo Melhor!: Celso se rende ao sentimento e toma atitude com Estela

Após reencontro emocionante, Estela e Celso se entregam ao sentimento que nasceu em meio à dor e iniciam um novo capítulo em suas vidas

Depois de anos de desencontros e mágoas, o destino decide agir com delicadeza em Êta Mundo Melhor!. Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete), marcados por um passado de dor e despedidas, finalmente se aproximam de forma verdadeira — e com direito a beijo no hospital.

O encontro entre os dois se torna possível graças a uma última conversa entre Maria (Bianca Bin) e Estela. No dia do trágico acidente, Estela esteve com a jovem em seus momentos finais e recebeu uma mensagem para Celso, que mudaria o rumo da vida dos dois.

Anos se passaram, Estela se formou em enfermagem e agora dedica a vida a cuidar da irmã, Anabella (Isabelly Carvalho). Já Celso seguiu um caminho ambíguo: apesar de ainda mostrar ambição e manter alianças suspeitas com Zulma (Heloísa Périssé) e Araújo (Flávio Tolezani), algo dentro dele começa a mudar.

Um novo começo

Nas cenas que vão ao ar no sábado, 19, Celso visita Estela no hospital. O reencontro entre os dois é carregado de emoção e carinho contido. Após alguns desencontros pelas ruas de São Paulo, agora é hora de abrir o coração. Estela, embora ainda insegura, se comove com a sinceridade do rapaz.

"Eu não paro de pensar em você...", confessa Celso, que não esconde mais o que sente. Estela tenta resistir, mas o sentimento é recíproco. Os dois se aproximam e acabam se beijando, marcando o início de uma história construída em meio à vulnerabilidade e à cura emocional.

Ao Gshow, Larissa Manoela falou sobre a relação entre Estela e Celso. "É um despertar de amor. Eles se encontram e se conectam de uma maneira muito única, muito especial, porque é através da dor (...) É muito bonita como essa relação é construída ao andar da história, a gente vê que eles vão se conectando, têm suas questões, mas vão se encontrando até na diferença, no erro, na humanidade mesmo", afirmou a atriz.

Para quem achava que Celso não seria capaz de amar novamente, a vida mostra que até os corações mais endurecidos podem se abrir. Resta saber se esse novo sentimento será mais forte que as armadilhas do passado.

