Êta Mundo Melhor!: Celso se complica após ser flagrado por Candinho

Na novela Êta Mundo Melhor!, Candinho ouvirá uma conversa suspeita entre Celso e Zenaide e segredo sobre Samir fica por um fio

Em Êta Mundo Melhor!, a trama de segredos e manipulação ganha mais um capítulo tenso quando Candinho (Sergio Guizé) começa a se aproximar de descobrir algo crucial sobre seu filho, Samir (Davi Malizia). Celso (Rainer Cadete), que sabe o paradeiro do menino e faz de tudo para mantê-lo distante do caipira, vive um momento de grande tensão. Ele tenta proteger seus interesses pessoais, que envolvem a herança do primo, mas o segredo fica por um fio.

A confusão começa quando Zenaide (Evelyn Castro) procura Celso na fábrica de biscoitos para convidá-lo para a festa de aniversário de Zulma (Heloisa Périssé). Porém, ele recusa o convite com desdém: "Diga à sua patroinha que não vou à festa nenhuma. Não somos amigos!", diz ele, mostrando sua insatisfação com a ideia de estar perto da vilã.

Zenaide, em um tom de ameaça, deixa claro que sabe de algo que pode comprometer Celso. "Ela mandou avisar que, se o doutor não for, contará um segredo para Candinho. Algo sobre um certo garoto...", alerta ela. Neste momento, a tensão aumenta, pois Candinho aparece na cena e ouve a conversa.

"Eu ovi meu nome. Qui segredo é esse que ocêis têm pra contá pra eu? Que garoto é esse que ocêis tão falando?", questiona Candinho, visivelmente surpreso e desconfiado. A pergunta de Candinho deixa Celso sem reação, e o segredo que ele vem guardando sobre Samir fica à beira de ser revelado.

Veja o resumo da semana:

Sabado (2/8) - Samir pede perdão por ter atrapalhado o galanteio de Candinho. Pressionada por Zulma, Felícia confessa que Samir fugiu para visitar Candinho. Zenaide resgata Samir na casa de Cadinho. Zenaide sugere que Zulma ateie fogo à escola para se livrar de Estela. Celso afirma que está ao lado de Estela. Cunegundes é humilhada por Maria Divina e sua família. Tamires se insinua para Asdrúbal e afasta o professor de Margarida. Francine contrata Mirtes. Olímpia sai com Lauro e vê Sônia no dancing. Zenaide chantageia Celso, e Candinho questiona a conversa dos dois.

Segunda (4/8) - Zenaide despista Candinho e afirma que Zulma quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Zenaide pede que Tales contrate Dita para cantar na festa de Zulma. Zulma distribui convites a todos para seu aniversário. Lauro pede que Sônia finja que é sua namorada em troca de ajuda financeira. Samir e as crianças armam uma confusão no dia da festa de Zulma. Cunegundes provoca Maria Divina. Zulma prende Ernesto em seu guarda-roupas para impedi-lo de ir à sua festa. Anabela consegue libertar as crianças, e a festa de Zulma é interrompida. Candinho promete fazer uma festa de aniversário para Samir.

Terça (5/8) - Celso tenta dissuadir Candinho da ideia de oferecer uma festa a Samir, e pede ajuda a Zulma e Zenaide. Simbá afirma a Samir que ele jamais encontrará seu pai. Candinho organiza a festa de Samir com Asdrúbal, Picolé e Quitéria. Dita afirma a Margarida que não quer mais saber de Candinho. Ernesto se livra do guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Zulma permite que Samir e as crianças vão à festa organizada por Candinho, mas exige acompanhá-las. Margarida desconfia do suposto namoro de Lauro e Sônia. Maria Divina se vinga de Cunegundes. Zulma e Zenaide são acusadas de roubo em uma loja.

Quarta (6/8) - Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.

Quinta (7/8) - Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

Sexta (8/8) - Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu. Medeia decide deixar o sítio. Dita recebe cartas de fãs. Tamires e Francine decidem gastar o dinheiro que Ernesto ganhou de Mirtes. Anabela volta para casa, e Estela cuida da irmã. Zulma pede ajuda a Ernesto para encontrar Samir. Clóvis convida Dita para sair. As crianças fazem greve de fome até que Samir retorne ao casarão. Medeia interrompe um encontro entre Asdrúbal e Margarida. Dita desconfia de Clóvis. Candinho leva Samir de volta para Zulma, e Celso se esconde do amigo.

Sábado (9/8) - Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela. Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.

