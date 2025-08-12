CARAS Brasil
  Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela
Novelas / Mãe e filha?

Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela

Preocupada com o quadro de saúde da irmã, Estela faz um comentário sobre Anabela e deixa Celso bastante intrigado em Êta Mundo Melhor!

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 10h34

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela)
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Em Êta Mundo melhor!, Estela (Larissa Manoela) deixará Celso (Rainer Cadete) bastante intrigado após fazer um comentário envolvendo Anabela (Isabelly Carvalho). A enfermeira ficará muito nervosa com o estado de saúde da irmã após ela desmaiar por causa das fortes dores no ouvido. As crises de otite dela pioram e a menina chega a apresentar um quadro de surdez.

Nos próximos capítulos da novela, Lauro (Marcelo Argenta) informa no hospital que a criança pode ter um cisto no ouvido e que apenas uma operação delicada pode solucionar o problema. Para alimentar a sua esperança, Estela vai até a igreja e reza pela saúde de Anabela: "Senhor Jesus, olha a Anabela. Eu prometo ao senhor que vou cuidar dela com amor e muito carinho. E vou estar sempre ao lado dela", diz a jovem. 

Ao sair de lá, ela encontra Celso, que ficou sabendo sobre o ocorrido ao passar no hospital. Estela revela que Anabela corre o risco de perder totalmente a audição e que, por isso, seu coração está em pedaços. "O importante é que você está ao lado dela", afirma ele. Após ouvir o rapaz, Estela solta um comentário que deixa Celso intrigado: "O meu amor por Anabela é tão imenso quanto o amor de uma mãe por uma filha!", dispara. 

Resumo da semana

Terça (12/8) - Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada. Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes. Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta. Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.

Quarta (13/8) - Estela conta sua história de vida a Celso. As crianças do orfanato sofrem com a ausência de Estela na escola. Candinho se entristece ao ver Dita com Clóvis. Dirce se irrita ao perceber que as crianças fugiram da escola. Lauro alerta Estela sobre a possibilidade de Anabela precisar de cirurgia. Zulma planeja conquistar Candinho, e Medeia alerta Asdrúbal. Dirce cancela as aulas para as crianças do orfanato. Zulma prepara um piquenique para Candinho. Celso inventa para Samir que Candinho desconfia do menino.

Quinta (14/8) - Medeia desconfia das atitudes de Celso. Samir afirma a Jasmin que não quer mais saber de Candinho. Estela conversa com as crianças sobre o cancelamento das aulas. Aladin visita Anabela no hospital. Ernesto e Tamires armam contra Mirtes e o Comendador. Sabiá explica a Candinho como pode encontrar novas pistas sobre seu filho. Estela faz compras para as crianças. Tales mostra a Dita um bilhete especial de um fã. Clóvis pede que o primo o ajude a fingir para Dita que é rico. Candinho encontra Celso e Araújo conversando. Quinzinho anuncia que quer a separação de Cunegundes.

Sexta (15/8) - Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio. Celso e Araújo despistam Candinho. Sabiá busca por Simbá. Estela se diverte com as crianças, e Zulma sente ciúmes. Quinzinho confessa a Zé dos Porcos que ama Cunegundes e que está apenas dando uma lição nela. Celso diz a Zulma que a polícia não pode encontrar Simbá. Celso confronta Estela sobre seus segredos. Clóvis pede Dita em casamento. Sabiá questiona Zulma sobre Simbá.

Sábado (16/8) - Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino. Clóvis pressiona Dita sobre seu pedido de casamento, e ela afirma que gosta de Candinho. Celso pede que Estela dê uma chance ao amor dos dois. Zulma exige que as crianças finjam para Sabiá que não conhecem Simbá. Quinzinho pede abrigo a Candinho. Maria Divina conforta Cunegundes, que sofre com a falta de Quinzinho. Haydée passa mal, e Estela a acolhe no hospital. Zulma sabota os cafés de Zenaide e Sabiá, que acabam desmaiando. Clóvis procura Candinho.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Zulma faz jogada suja e envenena detetive para proteger segredo

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

novelaEstelaÊta Mundo MelhorCelsoAnabela

