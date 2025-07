Êta Mundo Melhor!: Celso descobre plano de Ernesto e sofre violento ataque

Celso tenta impedir um plano criminoso de Ernesto, mas acaba surpreendido e violentamente atacado pelo vilão e seus capangas em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Celso (Rainer Cadete) vai mostrar coragem ao tentar impedir um atentado contra a escola onde Estela (Larissa Manoela) dará aulas para crianças órfãs. A atitude nobre, no entanto, terá consequências violentas.

O personagem será surpreendido por Ernesto (Eriberto Leão) e seus capangas, e acabará agredido covardemente e preso após ver o local ser destruído. Segundo a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, as cenas estão previstas para irem ao ar a partir de 31 de julho.

Tudo começa quando Samir (Davi Malizia) e Jasmin (Dandara Arcebispo) descobrem o plano de um homem mau que quer acabar com a escola onde eles iriam estudar. Os pequenos contam tudo a Candinho (Sergio Guizé), que tenta ajudar, mas sofre uma queda e fica impossibilitado de agir. Ele então pede às crianças que avisem Celso.

Celso encara Ernesto e vira alvo de violência

Determinado a proteger a escola, Celso corre até o local e começa uma vigília. Ele acaba flagrando Ernesto chegando com dois capangas. "Então isso é obra daquele canalha do Ernesto!", diz ele, indignado, antes de partir para impedir a destruição. Ao lado de um segurança, Celso grita: "Parados os dois! A festa acabou!".

Mas Ernesto o enfrenta. "Celso… Como sempre, no meu caminho", diz o vilão, antes de iniciar a briga. Celso tenta resistir, mas um dos capangas o atinge com um porrete pelas costas. Desacordado, ele é preso em um armário. Ernesto ironiza a situação: "Parece que o jogo virou, não é mesmo?", debocha, satisfeito com o estrago.

O plano do vilão foi encomendado por Zulma (Heloisa Périssé), que não quer que as crianças aprendam a ler para que não se voltem contra ela. Depois do ataque, Estela e Anabela (Isabelly Carvalho) chegam ao colégio e encontram tudo destruído. "Destruíram tudo! Que tipo de pessoa faria isso?", lamenta Estela, em choque. Ao ouvirem uma voz abafada, as duas encontram Celso preso. Ferido, ele ainda tenta justificar: "Eu tentei impedir, Estela!". Emocionada, a jovem cuida de seus machucados e o chama de herói.

Essa sequência promete emocionar o público, mostrando o quanto Celso está disposto a mudar e a lutar por justiça, mesmo colocando a própria vida em risco.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Candinho surpreende Dita com flores e causa tensão na pensão