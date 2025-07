Êta Mundo Melhor!: Castigo humilhante transforma Cunegundes em funcionária

Cunegundes será humilhada por Maria Divina após atitude de Candinho; o castigo inclui trabalho pesado e até pé de frango nas refeições

A rainha perdeu a coroa! Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, Cunegundes (Elizabeth Savala) terá um de seus maiores choques na trama ao ser colocada em seu lugar... como funcionária! De acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a ex-matriarca do sítio vai sentir na pele tudo aquilo que um dia mandou outros fazerem – e com gosto.

A confusão começa quando Candinho (Sergio Guizé) descobre que Cunegundes estava tentando vender o sítio sem permissão. Revoltado, ele entrega o comando da propriedade a Asdrúbal (Luis Miranda), que, por sua vez, escolhe Maria Divina (Castorine) para assumir o posto de chefona.

A jovem não perde tempo e impõe sua autoridade, mas com justiça. Ao assumir a liderança, já deixa claro: "Agora, quem manda aqui sô eu, esquecero?". Cunegundes, incrédula, tenta se impor: "Essa cama é minha!". Mas leva a resposta atravessada: "Era, num é mais. Ocêis junta as troxa e muda pro quartinho do Zé dos Porco".

O castigo

A reviravolta atinge em cheio o orgulho de Cunegundes, que, sem alternativa, se vê expulsa do próprio quarto e obrigada a ocupar o espaço simples de Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi). Mas o pior ainda estava por vir.

Maria Divina decreta: todos terão que trabalhar na roça, inclusive a ex-patroa. "Todo mundo aqui vai trabaiá, inclusive ocê, boca de fogo!", ordena, firme.

Na hora da refeição, mais um golpe: "Pé de frango? Isso é comida de gente?", protesta Cunegundes, revoltada com o prato servido. Mas Zé não perdoa e devolve com gosto: "É a mesma coisa que a sinhá dava pra nóis comê, ora!".

Quinzinho (Ary Fontoura) tenta apaziguar a situação, mas também não escapa das novas ordens. Cunegundes, indignada, dispara: "Isso num é uma muié, é uma porta!". E Maria Divina encerra a discussão com elegância e provocação: "E o nome da rainha do sítio, agora, é Maria Divina!".

As cenas prometem emoção, justiça poética e, claro, muitas reviravoltas no horário das seis!

