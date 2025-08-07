Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita

Dita, personagem de Jeniffer Nascimento, se vê envolvida com o novo galã que chega para conquistar seu coração em Êta Mundo Melhor!.

Em Êta Mundo Melhor!, Dita (Jeniffer Nascimento) se torna cada vez mais popular como cantora, conquistando fãs de todas as partes. Entre esses fãs, um se destaca e começa a se aproximar de Dita com intenções claras de conquistá-la. Ela, ainda afastada de Candinho (Sergio Guizé), não resiste aos galanteios e começa a se interessar pelo novo admirador. Segundo o site Notícias da TV, a entrada do novo galã, Clóvis, interpretado por Dudu Azevedo, traz uma nova dinâmica para a trama, onde o romance e a tensão aumentam.

Tudo começa quando Dita recebe elogios de Lúcio (Tony Tornado), que reconhece seu talento e ascensão na carreira: "Acho que já podemos dizer que é a mais nova estrela da rádio", diz ele, reforçando a popularidade da cantora. Logo em seguida, um funcionário chega com uma pilha de cartas de fãs para Dita, e ela, empolgada, comenta: "E eu leio tudim. Faço questão. Pra mim os fã são importante pur demais". Dita, com seu jeito simples e encantador, mostra o quanto valoriza o carinho dos seus admiradores.

Entre as cartas, uma se destaca: "Eita, que essa aqui tá cheirosa. É carta perfumada, nunca tinha recebido di fã!", diz ela, animada. A carta, escrita por Clóvis da Silva, diz: "Minha querida Dita, você tem a voz mais linda que ouvi. Sua voz alegra o meu coração e me enche de esperança de um dia encontrar você pessoalmente. Do seu maior fã e admirador: Clóvis da Silva". Dita fica encantada com as palavras do admirador, comentando: "Palavras linda e cheiro bão...". O galanteio a faz se sentir ainda mais especial, e a curiosidade sobre quem é esse misterioso Clóvis começa a crescer.

Nas cenas previstas para ir ao ar nesta sexta-feira, 8, Clóvis aparece de fato na novela e começa a cortejar Dita. No entanto, o que parece ser um romance encantador logo revela algumas falhas de caráter. No primeiro encontro, ele inventa que esqueceu a carteira e pede para que a cantora pagar o lanche dos dois. Desconfiada, ela percebe que o galã tem um lado interesseiro, o que coloca em dúvida suas intenções.

Dita (Jeniffer Nascimento) e Clóvis (Dudu Azevedo)

Foto: Globo/ Fábio Rocha

Dudu Azevedo comemora retorno às novelas da Globo após 10 anos afastado

Em breve, Dudu Azevedo poderá ser visto novamente nas telinhas da TV Globo! Longe da emissora há 10 anos, o ator retornará aos folhetins em uma participação especial em 'Êta Mundo Melhor!'.

A novidade foi celebrada pelo artista, que não escondeu sua felicidade em voltar a atuar no canal: "Trabalhei muitos e muitos anos na Globo, fiz muitos trabalhos que estão marcados na minha memória, na minha história, no meu coração. Trabalhos importantíssimos para mim. É uma empresa que firmou a minha caminhada nas artes, na dramaturgia. Depois de praticamente 10 anos, eu tô voltando para Globo para fazer uma novela, uma participação em 'Êta Mundo Melhor'. É especial para mim", disse ele.

A última novela feita por Dudu Azevedo na emissora foi em 2015, quando atuou em 'Babilônia', de Gilberto Braga (1945-2021). Antes disso, ele esteve em folhetins como 'Celebridade' (2003), 'Cobras & Lagartos' (2006), 'Fina Estampa' (2011), entre outros. Fora da Globo, Dudu atuou em algumas novelas bíblicas da Record TV: 'Os Dez Mandamentos' (2016), 'O Rico e Lázaro' (2017), 'Apocalipse' (2018) e 'Gênesis' (2021).

