Êta Mundo Melhor!: Candinho surpreende Dita com flores e causa tensão na pensão

Encantado com a apresentação de Dita (Jeniffer Nascimento) na rádio, Candinho (Sergio Guizé) decide demonstrar sua admiração de forma especial em Êta Mundo Melhor!. Após ver a amiga brilhar no palco e ser ovacionada pelo público, o caipira mais querido da novela das seis envia um buquê de flores à pensão de Margarida (Nívea Maria), onde Dita vive.

A surpresa romântica chega acompanhada de muito encanto por parte da cantora, que fica visivelmente emocionada com o gesto delicado de Candinho. No entanto, a reação de Manoela (Dhu Moraes), sua tia, não é das melhores. Preocupada com a reputação da sobrinha e os olhares da sociedade, ela demonstra insatisfação com a aproximação entre os dois.

Manoela desaprova aproximação e toma atitude drástica

Mesmo diante do carinho evidente que há entre Dita e Candinho, a tia da jovem se mostra inflexível. Para ela, o fato de Dita ser desquitada pode causar falatório na cidade, caso a relação com o rapaz avance. "Num tô gostando disso. Num quero ocê de graça com Candinho, fia", ordena Manoela ao ver as flores.

Dita tenta defender a boa intenção de Candinho, dizendo que ele sempre foi respeitoso e gentil, mas não consegue mudar a opinião da tia. "É isso memo! E me dá essas frô aqui, qui vô é jogá fora!", afirma Manoela, decidida a desfazer a surpresa.

Contrariada, mas obediente, Dita entrega as flores para a tia, que insiste em manter a reputação da sobrinha intacta diante dos olhos da comunidade. A cena, carregada de emoção e conflito, mostra mais uma vez os desafios que as personagens femininas da trama enfrentam ao buscar liberdade, carinho e reconhecimento em um ambiente conservador.

Apesar do gesto de Candinho ter sido puro e cheio de afeto, ele acaba sendo mal interpretado por Manoela, o que adiciona mais tensão à convivência na pensão. A sequência promete mexer com o público, que acompanha torcendo para que Dita e Candinho possam viver essa amizade — ou algo a mais — de forma leve e verdadeira.

